Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 июля

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в стране — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Новые случаи COVID-19
Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса составляет 13 360 человек, сообщает Минздрав.
Сто сорок два случая выявлено среди населения Ташкента, 25 — в Наманганской области (21 — у бывших в контакте с инфицированными и взятых на карантин и 4 — среди населения), 20 — в Бухарской области (бывшие в контакте) и 9 — в Ферганской области (2 — бывшие в контакте и 7 — среди населения).
Выздоровевшие
Число выздоровевших от коронавируса составляет 7 852. На лечении находятся 5 280 человек, состояние 43 из них тяжелое и 7 — крайне тяжелое.
Жертвы коронавируса
Общее число умерших - 62 человека.
В Ташкенте скончалась 67-летняя женщина, у которой был выявлен коронавирус.
Жительница Шайхантахурского района М. Т. 10 июля, после подтверждения COVID-19, была госпитализирована с острой дыхательной недостаточностью в реанимационное отделение инфекционной больницы в Зангиатинском районе.
Отмечается, что у нее были такие сопутствующие болезни, как гипертония II степени, артериальная гипертензия, сахарный диабет и хронический холецистит.
Карантин в Узбекистане может быть продлен после 1 августа
Карантин из-за коронавируса COVID-19 может быть продлен в Узбекистане после 1 августа, если динамика заболеваемости сохранится, заявил первый заместитель министра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев.
Футболисты "Бунедкора" оказались на карантине
У одного из игроков "Бунедкора", возможно, выявлен коронавирус.
Также на карантине будут находиться футболисты "Навбахора": "Бунедкор" 7 июля проводил матч с наманганским клубом.
В Бухаре начал свою работу Медицинский консультативный центр
В службе поддержки можно получить необходимую информацию в случае проявления симптомов коронавируса COVID-19 по телефону горячей линии (65) 223 40 45.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено уже более 12,6 миллиона случаев заражения, свыше 560 тысяч человек скончались.