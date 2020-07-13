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Медицинский сотрудник устанавливает капельницу в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 июля

© Sputnik / Татьяна Макеева
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (680)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200713/14527784/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-13-iyulya.html

Общее число умерших - 61 человек. Карантин из-за коронавируса COVID-19 может быть продлен в Узбекистане после 1 августа.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в стране — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи COVID-19

Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса составляет 13 360 человек, сообщает Минздрав.

Сто сорок два случая выявлено среди населения Ташкента, 25 — в Наманганской области (21 — у бывших в контакте с инфицированными и взятых на карантин и 4 — среди населения), 20 — в Бухарской области (бывшие в контакте) и 9 — в Ферганской области (2 — бывшие в контакте и 7 — среди населения).

Выздоровевшие

Число выздоровевших от коронавируса составляет 7 852. На лечении находятся 5 280 человек, состояние 43 из них тяжелое и 7 — крайне тяжелое.

Жертвы коронавируса

Общее число умерших - 62 человека.

В Ташкенте скончалась 67-летняя женщина, у которой был выявлен коронавирус.

Жительница Шайхантахурского района М. Т. 10 июля, после подтверждения COVID-19, была госпитализирована с острой дыхательной недостаточностью в реанимационное отделение инфекционной больницы в Зангиатинском районе.

Отмечается, что у нее были такие сопутствующие болезни, как гипертония II степени, артериальная гипертензия, сахарный диабет и хронический холецистит.

Карантин в Узбекистане может быть продлен после 1 августа

Карантин из-за коронавируса COVID-19 может быть продлен в Узбекистане после 1 августа, если динамика заболеваемости сохранится, заявил первый заместитель министра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев.

Футболисты "Бунедкора" оказались на карантине

У одного из игроков "Бунедкора", возможно, выявлен коронавирус

Также на карантине будут находиться футболисты "Навбахора": "Бунедкор" 7 июля проводил матч с наманганским клубом.

В Бухаре начал свою работу Медицинский консультативный центр

В службе поддержки можно получить необходимую информацию в случае проявления симптомов коронавируса COVID-19 по телефону горячей линии (65) 223 40 45. 

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено уже более 12,6 миллиона случаев заражения, свыше 560 тысяч человек скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (680)
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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