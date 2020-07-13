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Назначена глава Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (379)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200713/14528545/Naznachena-glava-Fonda-podderzhki-i-razvitiya-natsionalnykh-mass-media.html

Общественная организация регулярно оказывает помощь своим коллегам, попавшим в трудные или резонансные ситуации.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа произошло крупное назначение.

Директором организации стала Александра Колесниченко.

Пресс-служба Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
Александра Колесниченко

До вступления в должность была главой отдела мониторинга развития информационной сферы в Агентстве информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана.

Общественный фонд регулярно оказывает помощь своим коллегам, попавшим в трудные или резонансные ситуации. 

Так, ранее организация выделила 150 миллионов сумов ветеранам журналистики и другим представителям СМИ, оказавшимся в непростой финансовой ситуации из-за пандемии COVID-19.

Также фонд участвовал в расследовании инцидента с журналисткой на ферганском рынке. Скандал произошел в конце апреля.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (379)



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