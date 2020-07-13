Назначена глава Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа

Общественная организация регулярно оказывает помощь своим коллегам, попавшим в трудные или резонансные ситуации.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа произошло крупное назначение.

Директором организации стала Александра Колесниченко.

До вступления в должность была главой отдела мониторинга развития информационной сферы в Агентстве информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана.

Общественный фонд регулярно оказывает помощь своим коллегам, попавшим в трудные или резонансные ситуации.

Так, ранее организация выделила 150 миллионов сумов ветеранам журналистики и другим представителям СМИ, оказавшимся в непростой финансовой ситуации из-за пандемии COVID-19.

Также фонд участвовал в расследовании инцидента с журналисткой на ферганском рынке. Скандал произошел в конце апреля.