Условно пострадавшим на месте оказывалась первая медицинская помощь. Смотрите фотографии с места события!

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В Кашкадарье состоялись учения, где отрабатывались правила поведения в случае непредвиденной ситуации, в частности, пожара, информируют в МЧС Узбекистана.

"На строительных объектах в Каршинском и Камашинском районах Кашкадарьи, согласно легенде, произошло возгорание", - говорится в сообщении.

По прибытии на место ЧС спасатели приступили к тушению условного пламени, и параллельно производилась эвакуация строителей, работавших на данном объекте.

МЧС В Кашкадарье прошли учения МЧС - фото

Условно пострадавшим на месте оказывалась первая медицинская помощь.