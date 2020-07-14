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В Кашкадарье прошли учения МЧС - фото

В Кашкадарье прошли учения МЧС - фото

МЧС
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200714/14532362/V-Kashkadare-proshli-ucheniya-MChS---foto.html

Условно пострадавшим на месте оказывалась первая медицинская помощь. Смотрите фотографии с места события!

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В Кашкадарье состоялись учения, где отрабатывались правила поведения в случае непредвиденной ситуации, в частности, пожара, информируют в МЧС Узбекистана.

"На строительных объектах в Каршинском и Камашинском районах Кашкадарьи, согласно легенде, произошло возгорание", - говорится в сообщении.

По прибытии на место ЧС спасатели приступили к тушению условного пламени, и параллельно производилась эвакуация строителей, работавших на данном объекте.

В Кашкадарье прошли учения МЧС - фото
МЧС
В Кашкадарье прошли учения МЧС - фото

Условно пострадавшим на месте оказывалась первая медицинская помощь.

Теги:
учения, Кашкадарьинская область, Узбекистан, Узбекистан, МЧС Узбекистана, МЧС



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