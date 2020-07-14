Узбекские дипломаты взяли под контроль ситуацию после погрома на заводе в РФ

На место происшествия выехал генконсул посольства для выяснения обстоятельств инцидента и обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Посольство Узбекистана в Москве взяло на контроль ситуацию после разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) рабочими-узбекистанцами, информируют в МИД республики.

"Посольство Узбекистана в России взяло на контроль инцидент с участием граждан Республики Узбекистан, имевший место 13 июля 2020 года во временном вахтовом городке компании Renaissance Heavy Industries в Свободненском районе Амурской области Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дипмиссия поддерживает контакт с Министерством внутренних дел и другими российскими уполномоченными органами по данному вопросу. На место происшествия выехал генконсул посольства для выяснения обстоятельств инцидента и обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Узбекистана.

"Посольство будет информировать о ходе и результатах совместной с российской стороной работы по детальному изучению причин и условий, способствовавших конфликту, а также выработке приемлемого для всех сторон решения проблемы", - добавили в МИД.

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Напомним, в понедельник, 13 июля, региональное информационное агентство skaner28 опубликовало видео разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Позднее прокуратура Амурской области сообщала о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, надзорное ведомство предварительно установило, что работники компании "Ренейсанс Хэви Индастрис" - граждане Узбекистана - требовали увеличить заработную плату. СУСК РФ по Амурской области сообщил, что возбудил дело об участии в массовых беспорядках. На заводе же заявили, что усилили меры безопасности и продолжают работать штатно, заказчик исправно оплачивает работу подрядчиков.