Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 июля

Недавно стало известно о 65-й жертве коронавируса в Узбекистане. Это был 61-летний мужчина из Ташкента.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в стране — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи COVID-19

В Ташкенте коронавирус выявлен у 121 гражданина, сообщает сообщает Минздрав.

Вирус выявлен у 86 человек, которые были в контакте и у 35 жителей среди населения.

Общее число зафиксированных случаев заражения достигло 13 993.

Выздоровевшие

На сегодняшний день 8074 (+44 за день) человека с коронавирусной инфекцией выздоровели. Еще 5854 пациента продолжают лечение.

Жертвы коронавируса

Недавно стало известно о 65-й жертве коронавируса в Узбекистане. Это был 61-летний мужчина из Ташкента.

Житель Шайхантахурского района лечился дома в течение 10 дней с симптомами лихорадки, головной боли, слабости, кашля и одышки. После того, как лечение не дало положительного результата, он сдал тест на COVID-19, и болезнь была подтверждена. 13 июля он скончался.

Временное клиническое руководство по ведению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому

Решением спецкомиссии с 5 июля всем бессимптомным гражданам с COVID-19 разрешено лечиться в домашних условиях (данное решение принимает врач).

Данное руководство является не только важным документом для врачей и пациентов, но и существенно расширяет информацию для всех интересующихся знаниями о COVID-19, основанных на доказательной медицине и широком международном опыте.

Что следует делать беременным, у которых обнаружили COVID-19

В первую очередь, пациентке следует обратиться к лечащему врачу в женской консультации и семейной поликлинике.

Если заболевание протекает бессимптомно, оно контролируется в индивидуальном порядке в домашних условиях с соблюдением всех эпидемиологических и гигиенических мероприятий.

Врачи, не вошедшие в эпидемиологическую группу, также получат надбавки

Власти республики подняли вопрос о дополнительных выплатах отдельной категории медработников, которые находятся в непосредственном контакте с потенциальными больными COVID-19.

Драгдилер на карантине

В ходе оперативного мероприятия на территории Самарканда при сбыте за полмиллиона сумов 0,59 грамм наркотического средства был задержан 38-летний мужчина.

Задержанному предъявлено обвинение по соответствующим статьям и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Но туда его так и не заключили. Оказалось, что он заражен Covid-19. Избранная ранее мера пресечения изменена на подписку о надлежащем поведении.

У сотрудников филиалов "Халк банки" выявлен коронавирус

59 сотрудников филиале Куйганъяр Андижанской области взяты на карантин, так как у одного из них обнаружен вирус, сообщает пресс-служба банка.

Кроме того, в филиале Нурота Навоийской области все сотрудники сдали тест и у 8 человек выявлен коронавирус.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 573 тысяч человек скончались. Выздоровели 7,27 миллионов человек.