Зарплата директоров школ будет зависеть от числа поступивших выпускников

Из антикризисного фонда в Фонд содействия занятости будет выделено 200 миллиардов сумов, а учебные курсы будут организованы, прежде всего, в махаллях с самыми высокими показателями бедности.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев отметил, что основной проблемой в условиях усиленного карантина остаются поддержка нуждающихся слоев населения, обеспечение их источником дохода, сообщает пресс-служба главы республики.

В общем числе безработных в Узбекистане 732 тысячи – молодые люди, 834 тысячи – женщины.

Глава государства подчеркнул важность решения проблем молодежи и женщин, а также обозначил направления, требующие особого внимания.

Прежде всего, это вопросы обучения и трудоустройства выпускников школ. В этом году общеобразовательные школы закончат 452 тысячи юношей и девушек. Из них 70 тысяч смогут получить высшее образование, 85 тысяч - профессиональное образование. Отмечалось, что даже если будут трудоустроены более 95 тысяч человек, необходимо обеспечить работой еще 200 тысяч молодых людей.

Поэтому планируется ввести систему профессионального обучения в школе.

Начиная со следующего учебного года, директора школ и учителя будут получать повышенную заработную плату в зависимости от поступления учащихся в вуз, овладения профессией и получения работы.

Для этого, начиная с 7-го класса, выявляются интересы учащихся к тем или иным профессиям. Учащиеся 8-9-х классов будут приобретать знания и навыки, которые станут основой для овладения таких перспективных профессий, как программист, дизайнер, переводчик. Начиная с 10-го класса начнется обучение по таким востребованным профессиям, как робототехника и программирование.

Поручено наладить к концу года в махаллях деятельность 136 центров профессионального обучения, организовать в них краткосрочные курсы, а также оснастить 31 центр профобучения. Указано на необходимость выделения 200 миллиардов сумов из Антикризисного фонда в Фонд содействия занятости, а учебные курсы организовать прежде всего в махаллях с самыми высокими показателями бедности.

Проанализирован также текущий спрос на рынке труда и готовность молодежи обеспечить его.

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В новом учебном году в 339 профессиональных школах, 212 колледжах и 175 техникумах планируется обучить 215 тысяч молодых людей. Тем не менее, направления обучения в этих учебных заведениях ни количественно, ни качественно не соответствуют требованиям.

Например, в условиях развернувшегося в нашей стране масштабного строительства требуется не менее 50 тысяч профессиональных строителей в год. Однако в 170 колледжах строительного направления планируется обучить всего лишь 13 тысяч специалистов.

Или же, несмотря на стартовавший проект "Один миллион программистов", только 12 тысяч абитуриентов будут приняты в профессиональные школы, колледжи и техникумы по данному направлению.

Глава государства поручил выявить реальную потребность в рабочих профессиях на рынке труда в разрезе каждой отрасли и сферы, разработать программу обучения особо востребованным профессиям с привлечением иностранных специалистов.

Отмечалось, что крупные предприятия и кластеры в горнодобывающей, металлургической, нефтегазовой, химической, автомобильной, строительной, электротехнической, фармацевтической, пищевой, транспортной и логистической сферах, получающие государственные льготы и преференции, должны сами создавать инфраструктуру для подготовки работников. Ответственным лицам даны поручения по данному вопросу.

Министерству занятости и трудовых отношений поручено совместно с коммерческими банками организовать обучение молодежи современным агротехнологиям.

Поручено создать в каждом районе и городе учебные центры по информационным технологиям при отделах по делам молодежи и вузах.

В этом году были разработаны и утверждены местными кенгашами "целевые планы" по трудоустройству 380 тысяч безработной молодежи. В результате за последние шесть месяцев было трудоустроено 270 тысяч юношей и девушек.

На совещании отмечено, что реализация программы не везде осуществляется равномерно, ответственные лица получили предупреждение.

Подчеркнуто, что к концу года возможно создание не менее 10 тысяч новых рабочих мест за счет реализации 2,2 тысячи молодежных проектов на сумму 360 миллиардов сумов.

Еще одним важным нововведением для молодежи станет создание венчурного фонда при Государственном фонде поддержки предпринимательской деятельности. Первоначально в венчур будет перечислено 1 миллион долларов.

Путем организации конкурса стартап-проектов как минимум 10 лучшим проектам в каждой области, а со следующего года - не менее 20 лучшим проектам будут выделяться гранты в размере от 50 до 200 миллионов сумов. Кроме того, молодым людям будут предоставляться субсидии на сооружение колодцев, покупку ирригационного оборудования, установку теплиц, покупку семян и саженцев.

Молодым предпринимателям будут возмещаться расходы на консалтинговые услуги по юридическим, бухгалтерским, маркетинговым, банковским и другим вопросам. Президент дал ответственным лицам указания касательно указанных мер.

На видеоселекторном совещании также уделено внимание вопросам занятости и улучшения социальных условий женщин.

С сожалением было отмечено, что около 20 тысяч женщин в регионах живут в трудных условиях, многие из них состоят на профилактическом учете.

Министерству по поддержке махалли и семьи поручено организовать краткосрочные учебные курсы по мотивации и профессиональному обучению 33 тысяч 380 женщин.

Поручено сформировать по каждому району и городу перечень женских бизнес-проектов, ежемесячно финансировать их, выделять упрощенные кредиты и гранты в рамках программы женского предпринимательства.

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Молодежь и женщины, намеревающиеся получить микрозаймы, будут обучаться предпринимательству бесплатно, ежегодно будут трудоустраиваться 5 тысяч молодых людей и женщин. На эти цели будет выделен кредит Фонда реконструкции и развития в размере 2 миллионов долларов, что, в числе прочего, предусмотрено подписанным 14 июля постановлением Президента по финансированию развития предпринимательства и малых промышленных зон. Эти средства будут предоставляться микрофинансовым и негосударственным организациям для выделения льготных микрозаймов в селах с высокой молодежной и женской безработицей. Поскольку негосударственные организации обучают и создают в 2-3 раза больше рабочих мест, используя меньше ресурсов, чем коммерческие банки. Отдача от кредитов также намного выше, чем в банках.

Поэтому было решено провести конкурс среди негосударственных организаций и внедрить систему грантов лучшим учебным центрам.

Подчеркнута важность ускорения проектов по обеспечению занятости 15 тысяч женщин в рамках средств Всемирного банка на сумму 2 миллиона долларов.

По обсужденным на совещании вопросам заслушаны отчеты ответственных руководителей, хокимов Андижанской, Наманганской и Ферганской областей об их опыте.