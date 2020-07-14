Вузы Узбекистана и РФ: необходимы новые методики работы в условиях пандемии

Университеты нуждаются в современных цифровых технологиях для работы с документами — это касается гуманитарных наук, например, истории. В Узбекистане с огромным количеством исторических памятников и древних документов это очень актуальная задача.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В формате видеоконференции прошел Международный круглый стол, участники которого обсудили совместные образовательные проекты в контексте узбекско-российского сотрудничества. Участие в дискуссии приняли представители вузов, ученые и независимые эксперты.

Опыт Узбекистана показал, что страна стремительно совершенствует систему высшего образования и готова перенимать лучшие традиции у государств, с которыми традиционно развиваются академические и вузовские связи.

Следует отметить, что участники круглого стола рассматривали не только частные моменты развития вузов и межвузовских контактов, но и общую стратегию развития высшего образования в Узбекистане. Примечательно, что руководство страны рассматривает это направление в тесной связи с молодежной политикой. Поэтому большое внимание уделялось анализу этих взаимосвязей.

В ходе выступлений и дискуссий было отмечено, что пандемия показала общие проблемы, с которыми столкнулись вузы как России, так и Узбекистана. К примеру, необходимы новые методики работы со студентами в условиях массового дистанционного образования; также университеты нуждаются в современных цифровых технологиях для работы с документами — это касается гуманитарных наук, например, истории. В Узбекистане с огромным количеством исторических памятников и древних документов это очень актуальная задача. При этом в вузах России, в частности, в Томском госуниверситете, накоплен опыт 3D-сканирования архитектурных и других объектов, оцифровки рукописей и многое другое.

Характерно, что вузы Узбекистана активно выстраивают диалог с университетами соседних стран, а в Томске имеется большой опыт работы с иностранными студентами, в том числе из государств Центральной Азии.

Прошедший в формате видеоконференции Международный круглый стол показал необходимость не только сохранять традиционные связи, но и активнее расширять их. Нужны новые формы обмена опытом и технологиями, необходимо проведение совместных научных мероприятий, чтобы обсуждать и публиковать результаты исследований.

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По итогам круглого стола было предложено провести совместную научную конференцию, на которой участники из России и Узбекистана в режиме диалога и непосредственного общения смогут обменяться опытом в деле развития высшего образования.

Напомним, в конце мая состоялась Межрегиональная онлайн-конференция ректоров вузов России и Узбекистана. Участники подвели промежуточные итоги практической реализации двусторонних договоренностей в научно-образовательной сфере и определили новые перспективные направления и форматы сотрудничества.

Мероприятие стало важным этапом подготовки ко Второму узбекско-российскому образовательному форуму, который должен пройти в Москве в этому году в рамках саммита президентов России и Узбекистана.