23:01 14 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Филиал МГИМО в Ташкенте

Вузы Узбекистана и РФ: необходимы новые методики работы в условиях пандемии

Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200714/14539118/Vuzy-Uzbekistana-i-RF-neobkhodimy-novye-metodiki-raboty-v-usloviyakh-pandemii.html

Университеты нуждаются в современных цифровых технологиях для работы с документами — это касается гуманитарных наук, например, истории. В Узбекистане с огромным количеством исторических памятников и древних документов это очень актуальная задача.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В формате видеоконференции прошел Международный круглый стол, участники которого обсудили совместные образовательные проекты в контексте узбекско-российского сотрудничества. Участие в дискуссии приняли представители вузов, ученые и независимые эксперты.

Опыт Узбекистана показал, что страна стремительно совершенствует систему высшего образования и готова перенимать лучшие традиции у государств, с которыми традиционно развиваются академические и вузовские связи.

Следует отметить, что участники круглого стола рассматривали не только частные моменты развития вузов и межвузовских контактов, но и общую стратегию развития высшего образования в Узбекистане. Примечательно, что руководство страны рассматривает это направление в тесной связи с молодежной политикой. Поэтому большое внимание уделялось анализу этих взаимосвязей.

Санкт-Петербургский государственный университет
© Sputnik / Алексей Даничев
Филиал Санкт-Петербургского университета планируют открыть в Ташкенте

В ходе выступлений и дискуссий было отмечено, что пандемия показала общие проблемы, с которыми столкнулись вузы как России, так и Узбекистана. К примеру, необходимы новые методики работы со студентами в условиях массового дистанционного образования; также университеты нуждаются в современных цифровых технологиях для работы с документами — это касается гуманитарных наук, например, истории. В Узбекистане с огромным количеством исторических памятников и древних документов это очень актуальная задача. При этом в вузах России, в частности, в Томском госуниверситете, накоплен опыт 3D-сканирования архитектурных и других объектов, оцифровки рукописей и многое другое.

Характерно, что вузы Узбекистана активно выстраивают диалог с университетами соседних стран, а в Томске имеется большой опыт работы с иностранными студентами, в том числе из государств Центральной Азии.

Прошедший в формате видеоконференции Международный круглый стол показал необходимость не только сохранять традиционные связи, но и активнее расширять их. Нужны новые формы обмена опытом и технологиями, необходимо проведение совместных научных мероприятий, чтобы обсуждать и публиковать результаты исследований.

Садовничий рассказал, как проходят занятия в филиалах МГУ во время пандемии >>

По итогам круглого стола было предложено провести совместную научную конференцию, на которой участники из России и Узбекистана в режиме диалога и непосредственного общения смогут обменяться опытом в деле развития высшего образования.

Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ академик Виктор Садовничий
© Sputnik / Владимир Астапкович
МГУ в Узбекистане: Садовничий о новых проектах и векторах сотрудничества

Напомним, в конце мая состоялась Межрегиональная онлайн-конференция ректоров вузов России и Узбекистана. Участники подвели промежуточные итоги практической реализации двусторонних договоренностей в научно-образовательной сфере и определили новые перспективные направления и форматы сотрудничества.

Мероприятие стало важным этапом подготовки ко Второму узбекско-российскому образовательному форуму, который должен пройти в Москве в этому году в рамках саммита президентов России и Узбекистана.

Теги:
коронавирус, пандемия, сотрудничество, Россия, Узбекистан, вузы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото
Корабли ВМФ России прибывают в Финский залив для участия в параде
Величие и красота: корабли прибывают в Финский залив для участия в параде — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться