Скончался бывший глава Госкомтуризма Узбекистана Анвар Шарапов

Шарапов был назначен на пост председателя комитета 14 декабря 2016 -го и занимал его в течение года. Он возглавлял ведомство во время начала реформ в туристической сфере страны.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане ушел из жизни бывший председатель Государственного комитета по развитию туризма Анвар Курбанович Шарапов. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Причина смерти не уточняется.

"Коллектив Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма выражает свои соболезнования родным и близким первого председателя комитета Анвара Курбановича Шарапова в связи с его кончиной", — говорится в публикации на сайте ведомства.

За время своей карьеры Анвар Шарапов работал в ряде государственных учреждений. В частности, с 1993 по 2014 годы он служил в правоохранительных органах, работал в администрации президента Узбекистана (2014–2016 гг.) в качестве первого заместителя советника главы государства.

"Анвар Курбанович известен среди своих коллег не только самоотверженной работой, но и своими человеческими качествами: он был добрым, искренним и всегда был готов помочь своим ученикам. В то же время Шарапов всегда давал нужные советы и рекомендации предпринимателям в сфере туризма. Анвар Курбанович Шарапов навсегда запомнится коллегам как любящий отец и страстный лидер, который жил и работал во благо народа и процветания родины", — говорится в публикации.

Шарапов был назначен на пост председателя Госкомтуризма 14 декабря 2016-го и занимал его в течение года. Он возглавлял комитет во время начала реформ в туристической сфере страны. За время работы Анвара Курбановича в комитете было принято около 20 нормативных документов по развитию туризма. За этот период был полностью сформирован состав Государственного комитета по развитию туризма, в регионах открыты его отделения и управления, созданы государственные унитарные предприятия.

Напомним, Шарапов был награжден орденом "Дружба" и медалью "Мужество".