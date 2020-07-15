Узбекистан и Беларусь взаимно признали дипломы об образовании — детали

Этот шаг способствует устранению бюрократических барьеров на пути приобретения знаний и созданию благоприятных условий для узбекских и белорусских граждан, отметили в МИД РУз.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Соглашение между правительствами Узбекистана и Беларуси о взаимном признании документов об обучении и образовании вступило в силу, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

Данный международный договор был подписан 1 августа 2019 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РБ.

"Документы государственного образца об образовании, выданные государственными образовательными учреждениями или научными организациями одной из сторон, признаются на территории другой стороны и позволяют продолжать обучение по соответствующим программам последующего уровня", — рассказали в МИД.

Отмечается, что соглашение способствует устранению бюрократических барьеров на пути приобретения знаний и созданию благоприятных условий для узбекских и белорусских граждан, намеревающихся продолжить свое обучение в образовательных учреждениях двух стран.

"При этом соглашение не распространяется на образовательные документы, выданные до его вступления в силу (за исключением документов, выданных в Узбекской ССР или Белорусской ССР), а также не отменяет процедуру признания в целях осуществления профессиональной деятельности в обеих странах", — уточнили в министерстве.

Уполномоченными органами по реализации договора являются Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабмине Узбекистана и Министерство образования Беларуси.