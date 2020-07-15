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Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии Национального медицинского исследовательского центра

Занижают ли в Узбекистане смертность от COVID-19 — ответ штаба

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (688)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200715/14542239/Zanizhayut-li-v-Uzbekistane-smertnost-ot-COVID-19--otvet-shtaba.html

Представитель штаба также ответил на вопрос, куда следует идти, если есть подозрение на наличие коронавируса.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Член штаба по борьбе с COVID-19 Хабибулла Акилов прокомментировал слухи о том, что данные об уровне смертности в республике якобы занижаются.

По его словам, Минздрав публикует достоверную информацию о числе скончавшихся от коронавируса. Кроме того, следует учитывать, что люди могут умирать не только от коронавируса, но и от других болезней.

"Министерство здравоохранения не занижает уровень смертности. У нас нет никакой выгоды от этого. Тем не менее могут быть случаи смерти среди тех, кто прошел тест на COVID-19 и чьи результаты оказались отрицательными. Если у нас нет подтвержденного диагноза COVID-19, мы не можем сказать, что пациент умер от этого", — заявил Акилов в ходе брифинга.

Отметим, что, на данный момент, жертвами пандемии на территории Узбекистана стали уже 68 человек. 

Специалист также ответил на ряд других вопросов, касающихся пандемии. В частности, Акилов призвал сдавать тест на COVID-19 только тем гражданам, у которых выражены симптомы. 

Хостел
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Он добавил, что анализы можно будет сдать только при наличии четких указаний от врача. Что касается того, куда следует обращаться, если есть подозрение на коронавирус: во всех семейных и многопрофильных поликлиниках (включая 64 поликлиники Ташкента) республики созданы мобильные чрезвычайные эпидемиологические группы. 

В них обязательно входят специалист по инфекционным заболеваниям, эпидемиолог и врач общей практики, которые рассматривают каждый случай отдельно и принимают решение, назначить пациенту стационарное или домашнее лечение.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (688)
Теги:
смерть, Узбекистан, коронавирус



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