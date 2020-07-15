Узбекистан вошел в шестерку самых дешевых стран мира

Рейтинг основан на таких показателях, как арендная плата за жилье, индекс стоимости жизни и покупательская способность населения.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистан занял шестое место в списке самых дешевых стран для жизни. Рейтинг опубликовал портал Numbeo.

При его составлении учитывалась стоимость товаров и услуг в различных точках мира, включая аренду жилья, еду, одежду, транспорт, отдых.

В пятерку лидеров вошли такие страны, как Сирия, Афганистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан. Самыми дорогими для жизни были признаны, в основном, европейские государства: Бермудские Острова, Швейцария, Норвегия, Исландия, Дания, Люксембург.

Дорого обойдется также проживание в некоторых странах Восточной и Юго-Восточной Азии (Япония, Сингапур, Гонконг).

Всего в рейтинге представлены 135 государств.

Ранее аналитики Numbeo составили список самых дорогих и дешевых городов для жизни. Ташкенту было отведено 206-е место. Таким образом, столица республики вошла в четверку самых дешевых городов в мире.