На трассах Узбекистана начали наносить шумовую разметку

В ГУБДД МВД страны рассчитывают, что данное нововведение понизит количество ДТП на межрегиональных дорогах.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Пресс-служба ГУБДД сообщила о том, что сотрудники ведомства приступили к нанесению шумовой разметки на межрегиональных трассах Узбекистана.

Начали с Джизакской области - на участке между 953 и 948 км трассы международного значения М-39, ведущей из Ташкента в Термез, нанесли соответствующую разметку.

В ведомстве рассчитывают, что данное нововведение понизит количество ДТП на дороге.

Для справки: шумовая разметка - это искусственная неровность (выемка или возвышенность), выполненная в виде чередующихся поперечных полос на поверхности дороги. В шинах движущегося на скорости автомобиля при наезде на разметку создается вибрация, сопровождаемая шумом.

Этот шум должен взбодрить засыпающего водителя, повысив его бдительность на дороге.

Напомним, в прошлом году страшное ДТП произошло в Чиланзарском районе Ташкента на улице Бунёдкор. Молодой водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с шестью автомобилями.

Согласно предварительной версии, авария произошла из-за того, что мужчина уснул за рулем. Детали совершенного ДТП и размер причиненного материального ущерба не уточнялись.