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На трассах Узбекистана начали наносить шумовую разметку

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200715/14543969/Na-trassakh-Uzbekistana-nachali-nanosit-shumovuyu-razmetku.html

В ГУБДД МВД страны рассчитывают, что данное нововведение понизит количество ДТП на межрегиональных дорогах. 

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Пресс-служба ГУБДД сообщила о том, что сотрудники ведомства приступили к нанесению шумовой разметки на межрегиональных трассах Узбекистана.

Начали с Джизакской области - на участке между 953 и 948 км трассы международного значения М-39, ведущей из Ташкента в Термез, нанесли соответствующую разметку.

В ведомстве рассчитывают, что данное нововведение понизит количество ДТП на дороге. 

Для справки: шумовая разметка - это искусственная неровность (выемка или возвышенность), выполненная в виде чередующихся поперечных полос на поверхности дороги. В шинах движущегося на скорости автомобиля при наезде на разметку создается вибрация, сопровождаемая шумом.

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Этот шум должен взбодрить засыпающего водителя, повысив его бдительность на дороге.

Напомним, в прошлом году страшное ДТП произошло в Чиланзарском районе Ташкента на улице Бунёдкор. Молодой водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с шестью автомобилями.

Согласно предварительной версии, авария произошла из-за того, что мужчина уснул за рулем. Детали совершенного ДТП и размер причиненного материального ущерба не уточнялись.

Теги:
Узбекистан, разметка, МВД Узбекистана, ГУБДД



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