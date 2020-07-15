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На плантации лекарственных растений

Фармацевт из Бухары выращивает лекарственные травы на 26 гектарах земли

© Sputnik / Игорь Костин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200715/14544454/Farmatsevt-iz-Bukhary-vyraschivaet-lekarstvennye-travy-na-26-gektarakh-zemli.html

На земельном участке произрастают ромашки, розы, гвоздики, розмарин и полынь. В этом году дополнительно было создано сто рабочих мест для сбора урожая.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Фармацевт Миршод Бобоев из Вабкентского района Бухарской области является основателем компании  "ФАРМА актив".

Его предприятие занимается выращиванием лекарственных трав и цветов. Для этих целей в 2019 году ему было предоставлено 26 га необработанных земель на территории села Паноб, сообщают в УзА.

УзА
Фармацевт из Бухары выращивает лекарственные травы на 26 гектарах земли

Сегодня на земельном участке произрастают ромашки, розы, гвоздики, розмарин и полынь. В сезон, когда нагрузка высока, организация создает больше рабочих мест для сбора цветов.

По словам сотрудника компании Шерзода Хамроева, в этом году в рабочий процесс были дополнительно вовлечены сто молодых людей.

Другая работница — сборщица урожая Зулхумор Ахророва — рассказала, что люди на полях зарабатывают более одного миллиона сумов в месяц. Многие из них заняты в течение сезона.

Еще один работник — Темурмалик Расулов — недавно вернулся из России, где трудился в отрасли цветоводства. Теперь он делится со всеми полученным опытом.

Напомним: в Сырдарьинской области выпускник 11-го класса освоил 15 га заброшенных земель. На участке он посадил бахчевые и бобовые культуры.

Теги:
выращивание, Бухара, фармацевтика, лекарственные растения



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