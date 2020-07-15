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Американский флаг

Власти США передумали высылать иностранных студентов из-за онлайн-обучения

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200715/14544569/Vlasti-SShA-peredumali-vysylat-inostrannykh-studentov-iz-za-onlayn-obucheniya.html

Ранее семнадцать штатов и столичный округ Колумбия подали в суд на администрацию президента, требуя отозвать ограничительные меры по студенческим визам.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа передумала аннулировать визы иностранным студентам, переведенным на дистанционное обучение из-за пандемии. 

Как сообщает издание The Hill, о решении отменить распоряжение объявила федеральный судья Эллисон Берроу в Бостоне в начале заседания, где должны были заслушать аргументы сторон в деле — Гарвардский университет и Технологический институт Массачусетса оспаривали распоряжение администрации США.

© Sputnik / Кейтлин Оукс
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До этого в суд с аналогичными претензиями обратились восемнадцать штатов и столичный округ Колумбия.

Ранее американские власти потребовали, чтобы иностранцы на студенческой визе учились в США по очной форме либо покинули страну. Большинство университетов при этом намерены сохранить на ближайшую перспективу ограничения на очные занятия из-за пандемии коронавируса.

В США выявлено уже более 3,4 миллиона случаев заражения COVID-19. Скончались свыше 135 тысяч человек.

Теги:
коронавирус, пандемия, депортация, студенты, США



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