Власти США передумали высылать иностранных студентов из-за онлайн-обучения

Ранее семнадцать штатов и столичный округ Колумбия подали в суд на администрацию президента, требуя отозвать ограничительные меры по студенческим визам.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа передумала аннулировать визы иностранным студентам, переведенным на дистанционное обучение из-за пандемии.

Как сообщает издание The Hill, о решении отменить распоряжение объявила федеральный судья Эллисон Берроу в Бостоне в начале заседания, где должны были заслушать аргументы сторон в деле — Гарвардский университет и Технологический институт Массачусетса оспаривали распоряжение администрации США.

До этого в суд с аналогичными претензиями обратились восемнадцать штатов и столичный округ Колумбия.

Ранее американские власти потребовали, чтобы иностранцы на студенческой визе учились в США по очной форме либо покинули страну. Большинство университетов при этом намерены сохранить на ближайшую перспективу ограничения на очные занятия из-за пандемии коронавируса.

В США выявлено уже более 3,4 миллиона случаев заражения COVID-19. Скончались свыше 135 тысяч человек.