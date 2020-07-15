16:22 15 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Рука робота

Как в Узбекистане будут развивать искусственный интеллект

© CC0 / Unsplash / Franck V.
Общество
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200715/14544897/Kak-v-Uzbekistane-budut-razvivat-iskusstvennyy-intellekt.html

Будет разработана концепция планомерного развития образовательных направлений SТЕМ и научно-исследовательской деятельности в стране до 2030 года.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В Узбекистане будет принята Стратегия развития искусственного интеллекта, об этом говорится в проекте указа.

"Предусматривается создание онлайн-базы данных на государственном языке, которая будет регулярно обновляться на основе структурированных данных, чтобы население (особенно молодежь) получало знания в области искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

В базе будет содержаться следующая информация:

- основные понятия ИИ;
- сферы применения ИИ;
- новости в сфере ИИ;
- проведение коротких бесплатных онлайн-курсов на государственном языке;
- освещение стратегии ИИ;
- формирование онлайн-платформы для обмена инновационными идеями.

Будет разработана концепция планомерного развития образовательных направлений SТЕМ и научно-исследовательской деятельности в стране до 2030 года.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, искусственный интеллект



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото
“Талибан” снова наступает: в Афганистане произошла серия терактов
"Талибан"* вновь атакует: Афганистан сотрясла серия терактов — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться