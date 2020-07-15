Как в Узбекистане будут развивать искусственный интеллект

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В Узбекистане будет принята Стратегия развития искусственного интеллекта, об этом говорится в проекте указа.
"Предусматривается создание онлайн-базы данных на государственном языке, которая будет регулярно обновляться на основе структурированных данных, чтобы население (особенно молодежь) получало знания в области искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
В базе будет содержаться следующая информация:
- основные понятия ИИ;
- сферы применения ИИ;
- новости в сфере ИИ;
- проведение коротких бесплатных онлайн-курсов на государственном языке;
- освещение стратегии ИИ;
- формирование онлайн-платформы для обмена инновационными идеями.
Будет разработана концепция планомерного развития образовательных направлений SТЕМ и научно-исследовательской деятельности в стране до 2030 года.