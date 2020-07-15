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В ООН уточнили данные о недоедающих в Узбекистане

Jewel SAMAD / AFP
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200715/14546824/V-OON-utochnili-dannye-o-nedoedayuschikh-v-Uzbekistane-.html

В ходе семинара, организованного с экспертами ФАО 10-12 декабря 2019 года в Ташкенте, эксперты Госкомстата рассказали о недостатках в расчете показателя недоедающих в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В 2019 году по поручению главы Госкомстата была создана группа экспертов по изучению количественного показателя недоедающих, данных о которых регулярно публикуются продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по статистике.

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© Sputnik / Файед Эль-Гезири
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В ходе семинара, организованного с экспертами ФАО 10-12 декабря 2019 года в Ташкенте, эксперты Госкомстата рассказали о недостатках в расчете показателя недоедающих в Узбекистане. Специалисты ФАО, учитывая доказательства представителей комитета, провели пересчет данных по стране за 2016-2018 годы (2,8 % или 0,9 млн человек) и за 2017-2019 годы (2,6 % или 0,8 млн человек) 

Данные были опубликованы на официальном сайте ФАО несколько дней назад.

Согласно отчету ФАО за 2019 год, показатель недоедающих в Узбекистане в 2016-2018 годах был 6,3 % (2,0 млн человек), в Казахстане (2,1%) и Туркменистане (5,4%).

C 13 июля 2020 года в Узбекистане этот показатель был пересмотрен и на официальном сайте ФАО опубликованы точные цифры - 2,8 % или 0,9 млн человек за 2016-2018 годы и 2,6 % или 0,8 млн человек за 2017-2019 годы.

Напомним, в начале июня президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание по вопросам сокращения бедности, в ходе которого поручил разработать план избавления нуждающихся семей от бедности.

В частности, министерству экономического развития и сокращения бедности предстоит разработать нормативно-правовую базу для прожиточного минимума и минимальной потребительской корзины до 1 октября 2020 года. Президент указал, что необходим особый подход к развитию экономики территорий с высоким уровнем безработицы, слабой инфраструктурой, особенно в приграничных районах.

Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, Государственный комитет по статистике, статистика, ООН, бедность



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