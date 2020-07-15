Спецдокладчик назвал "чрезмерными" полномочия прокуратуры в уголовных делах

В качестве позитивных шагов спецдокладчик выделил создание Высшего судейского совета, реорганизацию судебной системы, увеличение числа оправдательных приговоров, а также новые процедуры отбора и назначения судей.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Судебная система в Узбекистане реформируется, но пока ее нельзя назвать независимой, заявил специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Сайян. Выдержки из его доклада опубликованы на официальном сайте Омбудсмана Узбекистана.

"Судебную систему Узбекистана нельзя считать независимой: органы государственной власти, и, в частности, президент, сохраняют важные функции, связанные с организацией и деятельностью судебной системы", - сказал Гарсия-Саян.

Спецдокладчик назвал "чрезмерными" полномочия прокуратуры Узбекистана в уголовных делах и в общей надзорной деятельности.

"В системе уголовного правосудия в качестве текста решения судьи часто используется текст обвинительного заключения, направленного прокуратурой в суд вместе с материалами дела", - говорится в докладе.

Эксперт ООН считает, что в Узбекистане не хватает адвокатов, особенно за пределами Ташкента, а сами адвокаты по-прежнему сталкиваются с препятствиями, пытаясь получить доступ к подзащитным.

В качестве позитивных шагов спецдокладчик выделил создание Высшего судейского совета, реорганизацию судебной системы, увеличение числа оправдательных приговоров, а также новые процедуры отбора и назначения судей.

Напомним, представляя выводы своего первого визита в Узбекистан в сентябре прошлого года Диего Гарсия-Сайян отметил, что "в Узбекистане была демонтирована авторитарная и централистская структура, которая раньше серьезно подрывала независимость суда."

Однако, как считает эксперт, этот процесс является продолжительным и должны быть предприняты дальнейшие улучшения.

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Для справки: в 2017 году в Узбекистане был сформирован Высший судейский совет Узбекистана. Новый институт, введенный последними поправками в конституцию, призван содействовать соблюдению конституционного принципа независимости судебной власти в стране.

Также был установлен предельный возраст для городских, районных и областных судей - до 65 лет, судей Верховного суда – до 70 лет.