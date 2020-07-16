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Беспилотный летательный аппарат

Журналистам Узбекистана могут разрешить использовать дроны

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200716/14548985/Zhurnalistam-Uzbekistana-mogut-razreshit-ispolzovat-drony.html

Средства массовой информации республики смогут использовать беспилотники для съемки фото и видео.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Узбекистане могут отменить регистрацию СМИ, а также дать возможность журналистам использовать дроны, говорится в проекте закона.

"Речь идет о беспилотных летательных аппаратах весом не более трех килограммов, которые должны летать на высоте до 40 метров в районах", - говорится в сообщении.

Также в новом проекте заложены следующие нормы, регулирующие:

- отмену системы регистрации средств массовой информации и внедрение уведомительного порядка начала деятельности;

- гарантии установления отношений СМИ с законодательными, исполнительными и судебными органами власти;

- предоставление для осуществляющих трудовую деятельность в редакциях СМИ женщин и мужчин гендерного равенства, равных прав и возможностей;

- ответственность за нарушение свободы СМИ;

- основания для прекращения деятельности СМИ и др.

В Узбекистане могут отменить запрет на дроны >>

Также в проекте предусматривается право беспрепятственного выполнения фото- и видеосъемки общественных мест, зданий и сооружений, за исключением запрещенных для съемки с соответствующими указателями территорий, перечень которых утвержден в соответствии с законодательством, и увеличение доли иностранных инвестиций в уставном фонде СМИ с 30 до 49%.

Теги:
Законопроект, новый закон, закон, Дрон, Беспилотник, журналисты, журналисты, Журналист, СМИ, СМИ, Узбекистан, Узбекистан



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