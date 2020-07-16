"Карантин подсвечивает людей": летние террасы на улице Шахрисабз не снесли

Бизнесмен поблагодарил Жахонгира Артыходжаева и заявил, что всегда можно найти компромиссное решение.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Узбекский предприниматель и сооснователь Pie Republic и "Пастернака" Лазиз Гулямов сообщил, что снос летних террас по улице Шахрисабз в Ташкенте приостановили.

"Карантин подсвечивает людей. Приехала техника. Но снос не случился. Следом прибыли представители хокимията, выслушали нас. Случился диалог", - написал он на своей страничке в Facebook.

Также Лазиз лично поблагодарил Жахонгира Артыходжаева за диалог.

"Не знаю, дойдут ли эти слова лично вам, но нужно иметь определенную смелость, чтобы этот диалог случился", - добавил бизнесмен.

По словам Гулямова, всегда можно найти компромиссное решение.

Напомним, несколько дней назад Лазиз Гулямов сообщил, что хокимият Мирзо-Улугбекского района совместно с представителями ведомств заставляют предпринимателей снести летние террасы по улице Шахрисабз в Ташкенте.

В Ташкенте хотят снести летние террасы на улице Шахрисабз >>

В документе, который был передан владельцу, поручается в течение трех дней снести террасу площадью 60 кв. м — в ином случае он будет привлечен к ответственности. По словам Гулямова, представители Мирзо-Улугбекского хокимията, прокуратуры, РУВД, налоговой службы не предложили никаких больше вариантов, а убеждали снести террасу "по-хорошему".