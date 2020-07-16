Документы в вузы Узбекистана подали свыше 1 миллиона абитуриентов

Напомним, что регистрация абитуриентов будет осуществляться до 20 июля (включительно). Вступительные экзамены в вузы Узбекистана начнутся с 1 августа.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Количество абитуриентов в вузы Узбекистана превысило один миллион человек.

"По состоянию на 18.00 15 июля 2020 года в республике зарегистрировано 1 011 660 абитуриентов (из них 438 86 выпускников этого учебного года)", — говорится в сообщении Министерства высшего и среднего специального образования.

На дневную форму обучения поступило 586 612 заявлений, на заочную — 404 111, вечернюю — 20 937.

Больше всего заявлений было подано в вузы Ташкента (274 220) и Самаркандской области (98 303). Далее идут высшие учебные заведения Ферганской области (79 482 заявки).

Остальные области расположились в следующем порядке:

Андижанская область – 78 628 заявлений;

Кашкадарьинская область – 65 959;

Сурхандарьинская область – 62 249;

Наманганская область – 55 273;

Республика Каракалпакстан – 53 858;

Ташкентская область – 53 850;

Джизакская область – 48 076;

Бухарская область – 42 966;

Хорезмская область – 38 736;

Навоийская область – 31 109;

Сырдарьинская область – 28 950.

В разрезе языковой формы обучения:

на узбекском языке – 888 519 человек (88,3 %);

на русском языке – 95 544 человека (9,2 %);

на каракалпакском языке – 27 420 человек (2,3 %);

на других языках – 2 177 человек (0,2 %).

Среди вузов, куда было подано больше всего документов, лидируют Самаркандский государственный университет (53 700), Андижанский государственный университет (43 014), Каршинский государственный университет (39 750), Наманганский государственный университет (37 263), Ташкентский государственный педагогический университет (36 665).

Напомним: онлайн-регистрация абитуриентов на тестовые испытания продлится до 20 июля включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных госуслуг.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что вступительные экзамены в вузы Узбекистана пройдут онлайн и дата начала их проведения может быть перенесена на 10 августа.

В Государственном центре тестирования данную информацию опровергли. Сообщается, что вступительные экзамены пройдут в обычном формате. Начало проведения испытаний по-прежнему намечено на 1 августа.