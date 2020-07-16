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Работа сейсмографа

В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло в Таджикистане

Matt Katzenberger
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200716/14555149/V-Uzbekistane-oschuschalos-zemletryasenie-kotoroe-proizoshlo-v-Tadzhikistane.html

Расстояние от эпицентра до Ташкента 311 км в юго-восточном направлении. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Небольшое землетрясение с эпицентром в Таджикистане было зарегистрировано в Ферганской долине, сообщает МЧС.

"Шестнадцатого июля в 13.45 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Таджикистане. Магнитуда в эпицентре составила 4,2. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 311 км в юго-восточном направлении", - говорится в информации.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган: 197 км, 2 балла.
Андижан: 180 км, 2 балла.
Фергана: 128 км, 2 балла.

Теги:
землетрясение, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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