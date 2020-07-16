В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло в Таджикистане

Главные темы

Узбекские тяжелоатлеты примут участие в международном онлайн-турнире Пандемия не поставила крест на спорте. Многие соревнования были переведены в дистанционный формат. 3

Документы в вузы Узбекистана подали свыше 1 миллиона абитуриентов Напомним, что регистрация абитуриентов будет осуществляться до 20 июля (включительно). Вступительные экзамены в вузы Узбекистана начнутся с 1 августа. 173