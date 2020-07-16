В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло в Таджикистане

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Небольшое землетрясение с эпицентром в Таджикистане было зарегистрировано в Ферганской долине, сообщает МЧС.
"Шестнадцатого июля в 13.45 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Таджикистане. Магнитуда в эпицентре составила 4,2. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 311 км в юго-восточном направлении", - говорится в информации.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Наманган: 197 км, 2 балла.
Андижан: 180 км, 2 балла.
Фергана: 128 км, 2 балла.