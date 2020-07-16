Какие меры помогут снизить число ранних беременностей в Узбекистане — Юнусова

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Детский омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова в беседе с корреспондентом Sputnik прокомментировала информацию о том, что в стране растет число подростковых беременностей.
"Люди, не достигшие 18 лет, по законодательству Узбекистана считаются детьми. Когда у такого человека появляется ребенок, возникают правовые вопросы, касающиеся права на осуществление им родительских прав. Если человек несовершеннолетний, его законными представителями являются родители. Поэтому здесь в первую очередь родители или лица, заменяющие их, должны беседовать с девушками и юношами об отношениях, которые могут привести к рождению ребенка. Также необходимо, чтобы работу проводили представители семейных поликлиник, которые должны давать разъяснения по этому вопросу", — сказала Юнусова.
Еще один важный момент, по ее словам, — это правовое воспитание.
"Необходимо проводить работу по повышению уровня грамотности в вопросах планирования семьи. Рождение ребенка вне брака порождает определенные проблемы в том числе для самих родителей. Мы сторонники того, чтобы молодые люди в первую очередь получали профессиональное образование, а уже потом, став готовыми к созданию семьи, строили отношения, которые приведут к появлению на свет детей, и могли в полной мере выполнять свои обязанности по их воспитанию", — сказала омбудсмен.
"Семья предполагает взаимное уважение, взаимопонимание, совместное преодоление трудностей, а когда молодые люди вынуждены узаконить отношения, такие браки, к сожалению, часто заканчиваются разводом. Поэтому по этой теме тоже важно вести разъяснительную работу среди молодых людей", — сказала детский омбудсмен.
При этом она отметила, что в последние годы люди все более ответственно подходят к вопросам заключения брака.
Напомним, брачный возраст для мужчин и женщин в Узбекистане устанавливается в 18 лет.
Законодательством страны также предусмотрены обстоятельства, которые не позволяют официально зарегистрировать союз.
Согласно Семейному кодексу, не допускается официальное оформление отношений:
- если хотя бы один из влюбленных уже состоит в другом зарегистрированном браке;
- если это — родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородные и неполнородные брат и сестра, а также один в паре является усыновителем, а другой — усыновленным (удочеренным);
- если хотя бы одно из лиц было признано судом недееспособным вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия).
Во всех остальных случаях заключить брак разрешается. В Семейном кодексе также отдельно прописано, что все граждане равны в своих правах, когда дело касается семейных отношений.