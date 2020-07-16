Темпы роста доходов населения в 2020 году снизились

В Госкомстате рассказали о социально-экономическом развитии Узбекистана в первом полугодии 2020-го.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Госкомстат обнародовал данные о доходах населения страны в процентном соотношении. Судя по цифрам, в 2020-м темпы роста доходов населения замедлились по сравнению с показателями прошлого года.

Согласно статистике, также отмечается снижение темпов роста объема внутреннего валового продукта с 6% до 0,2%. Индекс физического объема промышленного производства снизился с 104,8% до 98,1%.

Темпы роста объемов оказанных услуг снизился с 12,7% до 2,6%, строительных работ - с 23,7% до 7,3%, розничного товарооборота - с 6,4% до 0,7%. Внешнеторговый оборот сократился на 18,2%.

Напомним, сегодня в Госкомстате сообщили о том, что численность населения Узбекистана составила 34,19 миллиона человек.

Из общего числа 17,3 миллиона человек проживают в городах, а 16,89 миллиона — в сельской местности.