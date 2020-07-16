Приложение по борьбе с пандемией COVID-19 в Узбекистане — как это работает?

Если у пользователя был выявлен коронавирус, система в течение одной минуты определит все точки его пересечения в радиусе пяти метров. Другим участникам сервиса будет выслано push-уведомление о возможном контакте с заразившимся человеком.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане будет запущено мобильное приложение Self-Safety, направленное на противодействие пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Фуркат Санаев.

Минздрав совместно с Министерством ИКТ и Ташкентским хокимиятом провели работу, направленную на разработку и реализацию мобильного приложения Self-Safety по социальному уведомлению граждан, которые столкнулись с COVID-19.

Принцип работы приложения основан на использовании данных с модулей GPS и Bluetooth мобильного устройства. Если вирус был выявлен у одного из пользователей, система в течение одной минуты сопоставит все точки его пересечения в радиусе пяти метров. В результате их определения, другим пользователям будет направлено push-уведомление о возможном контакте с инфицированным человеком. Они также получат рекомендации, какие дальнейшие действия необходимо будет предпринять.

Мобильный сервис станет доступным для скачивания на платформах Android и IOS. Ссылки будут размещены на сайте coronavirus.uz. Отмечается, что при регистрации необходимо активировать GPS и Bluetooth модули.

В Минздраве подчеркнули, что эффективность алгоритма напрямую зависит от количества пользователей системы. Чем больше граждан установят приложение, тем актуальнее будут данные.

По последним данным, в Узбекистане выявлено около 15 тысяч инфицированных, боле половины уже излечились, 74 человека скончались от вызванных вирусом осложнений.