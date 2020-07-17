Стремительная "Стрела": чем уникален новый российский мобильный броневик

Мобильность — самое заметное, но не единственное преимущество, которое позволит укрепить обороноспособность РФ и ее союзников, превосходство русского оружия в современных военных конфликтах.
Масса машины — 4,7 тонны — позволяет транспортировать ее на внешней подвеске вертолета Ми-8 (Ми-17) в составе тактического воздушного десанта. Для сравнения, бронеавтомобиль "Тигр" в два раза тяжелее и выдерживает подрыв до 600 граммов в тротиловом эквиваленте.
Снаружи "Стрела" защищена от мощных взрывных устройств современной броней и геометрией корпуса, внутри теперь принято устанавливать сиденья, компенсирующие удар взрывной волны. Применение новейших российских бронеавтомобилей в Сирии показало надежность такого типа конструкции, подрывы не приводили к гибели людей.
Легкий бронеавтомобиль "Стрела" предназначен для обеспечения оперативно-служебной деятельности спецподразделений, перевозки людей и различных грузов с обеспечением высокого уровня баллистической защиты. В салоне размещаются до восьми человек, включая водителя. Предусмотрена возможность установки модульных комплексов вооружения и спецоборудования. Боевая машина сделана исключительно из российских материалов и комплектующих. Авторитет компании-производителя в мире оружейников гарантирует высокое качество самого стремительного в мире броневика и его значительный экспортный потенциал на международном рынке.
Стремительная "Стрела" наверняка понравится военнослужащим, ведь высокая мобильность — основа боевой устойчивости подразделений. Если броневик на шоссе разгоняется до скорости 155 км/ч, то на пересеченной местности 80 км/ч не предел. Заложенные в конструкцию машины перспективные узлы и агрегаты могут быть освоены в массовом производстве гражданского автопрома, и тогда в России появится самый проходимый и неубиваемый в мире кроссовер - мечта геологов, туристов и рыбаков.
Болиды специального назначения
Важность широкого спектра бронеавтомобилей на поле боя совершенно очевидна. Машины разных классов и возможностей позволяют войскам дифференцированно решать поставленные задачи, ювелирно владеть ситуацией, давить противника огневой мощью и маневром.
Список ближайших конкурентов "Стрелы" не так уж велик. Для сравнения рассмотрим несколько самых быстрых легких бронемашин аналогичной защищенности.
Тактический автомобиль Renault Sherpa II предназначен для миссий в условиях бездорожья. Имеет различные компоновки, несет боевые модули разных классов (пулеметы и гранатометы). Броневик Sherpa II оснащен 4,7 литровым турбодизельным 215-сильным двигателем и разгоняется до 120 км/ч.
Броневик SandCat израильской компании Plasan — миноустойчивый, легкий патрульный автомобиль с амортизирующими сиденьями, которые обеспечивают дополнительную защиту от взрывов мин под днищем. Шесть портов в корпусе позволяют десанту вести огонь на ходу из личного оружия. SandCat имеет 6,7-литровый восьмицилиндровый двигатель мощностью 330 л. с. Максимальная скорость бронемашины — 120 км/ч. На пространстве СНГ такие броневики имеются в Азербайджане, Казахстане и Туркменистане.
Легкая бронемашина Flyer компании General Dynamics создана на основе заимствований у HWMVV для командования специальных операций армии США. Может использоваться для разведки, рейдов, штурмов, эвакуации и других миссий. Flyer оснащен системой оружия с охватом 360 градусов. На башне машины установлен пулемет калибром 12,7 мм. Броневик оснащен 1,9-литровым двигателем мощностью 150 л. с., позволяющим разгоняться до 135 км/ч. Полагаю, такая скорость достижима для максимально облегченной версии Flyer (без брони).
Легкая бронемашина Mbombe-4 южноафриканской военно-промышленной группы Paramount Group — самый свежий образец, впервые представлена на выставке IDEX-2019 в ОАЭ. Вмещает десять человек. Имеет колесную формулу 4х4. Может решать задачи патрулирования, участвовать в боевых операциях. Цельносварной несущий бронекорпус автомобиля обеспечивает баллистическую защиту от крупнокалиберных патронов калибра 14,5 мм, а также от подрыва мин сбоку. Броневик оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 457 л. с., развивает скорость до 140 км/ч. И это самый быстрый конкурент российской "Стрелы", которая на максимальной скорости 155 км/ч заметно оторвалась и ушла вперед в нашем виртуальном соревновании. Это неслучайно.
Заметим, российские оружейники всегда считались законодателями мод в области гусеничной бронетехники, однако ВПК долгое время специализировалась исключительно на производстве колесной. В такой серьезной и успешной "семье" неудачники не рождаются, и легкий бронеавтомобиль "Стрела" ждет большое будущее в войсках, на поле боя, и на международном рынке вооружений.