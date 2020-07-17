Разработаны меры для борьбы с искусственным завышением цен на лекарства

В последнее время в аптеках наблюдается дефицит и искусственное завышение стоимости на ряд лекарственных средств, не хватает тестов на COVID-19. Цены на противовирусные и жаропонижающие препараты необоснованно завышены в несколько раз.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей начиная с февраля проводит ежедневный мониторинг розничной стоимости лекарственных средств и изделий медицинского назначения более 20 позиций.

Вместе с тем продолжают поступать обращения о завышении цен на лекарства и медизделия, изучается соответствие установленных допустимых торговых надбавок (15% — для оптовых компаний, 20% — для аптек). Однако в связи с резким ростом заболеваемости в республике, а также из-за распространения ложной информации об эффективности тех или иных препаратов в аптеках сегодня наблюдается дефицит и искусственное завышение стоимости на ряд лекарственных средств.

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Глава государства поручил внедрить механизм сдерживания роста цен на лекарственные средства. Для этого в каждой области, а также столице сформированы рабочие группы из ответственных сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, Государственного налогового комитета, территориальных управлений Антимонопольного комитета, Агентства по развитию фармацевтической отрасли и других.

Рабочие группы на первом этапе будут вести профилактическую работу с аптеками, а также собирать сведения о формировании цепочки надбавленной стоимости основных лекарственных средств, применяемых для лечения COVID-19 (около 40 наименований).

Также изучат количество запасов лекарственных средств на складах оптовых компаний и аптек, необходимое для удовлетворения в полном объеме спроса на ближайшие месяцы.

В случае выявления и установления лиц, причастных к искусственному завышению цен на лекарства, а также приобретающих и реализующих их в обход налогового законодательства, к ним будут применены меры в соответствии с уголовным, а также кодексом об административной ответственности

Агентством устанавливается фактическая базовая стоимость основных лекарственных средств, применяемых для лечения COVID-19, для расчета и установления предельно допустимых розничных цен на них.

Министерством здравоохранения утверждено Положение о порядке установления цен на лекарственные средства на основе системы референтного ценообразования. Документ вступит в силу в сентябре.

На своем веб-сайте Агентство по развитию фармацевтической отрасли будет вести и обновлять автоматизированную информационную систему, содержащую сведения об организациях, осуществляющих фармацевтическую деятельность, а также о зарегистрированной и сертифицированной фармацевтической продукции.

В систему вносятся и данные о зарегистрированных предельных ценах на торговое наименование лекарственного средства и предельных оптовых и розничных ценах с учетом установленных предельных торговых надбавок.

Для определения референтной цены одного препарата учитывается его отпускная стоимость в 10 референтных странах с высоким, выше среднего или ниже среднего уровнем доходов на душу населения.