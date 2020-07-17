В Узбекистане в выходные дни сохранится жаркая погода

По всей территории республики распространится жаркий и сухой воздух. Дневная температура превысит климатические нормы на 4-6 градусов.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В пятницу по центральным, южным и восточным регионам Узбекистана ожидается переменная облачность без осадков, сообщают в Узгидромете. Кратковременные дожди и грозы местами пройдут лишь в горных и предгорных районах республики.

В северной части страны и пустынных зонах сохранится малооблачная погода. Температура воздуха прогреется до +37...+40 градусов.

В субботу и воскресенье с районов зарубежного юга на всю территорию республики распространится жаркий и сухой воздух. Дневная температура достигнет +39...+42 градусов. Данные показатели на 4-6 градусов превысят стандартные для разгара лета климатические нормы.