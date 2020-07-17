Коронавирус в Узбекистане: главное на 17 июля

Сегодня были обсуждены первоочередные задачи по борьбе с COVID-19 в стране и обеспечению непрерывности оказания медицинских услуг населению, проведения анализов.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в стране — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Количество инфицированных

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 133 и достигло 15482, сообщило Министерство здравоохранения.

25 новых случаев выявлено в карантинном центре, 47 — в Ташкенте, 25 — в Андижанской области, 22 — в Самаркандской области и 14 — в Наманганской.

Сегодня было сообщено еще об одном случае смерти пациента с COVID-19 — 62-летней Н. А., жительницы Сергелийского района Ташкента.

Число выздоровевших

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 8783.

На лечении в медучреждениях находятся 6622 пациента.

Частным клиникам разрешили лечить пациентов с COVID-19

Были обсуждены первоочередные задачи по борьбе с COVID-19 в стране и обеспечению непрерывности оказания медицинских услуг населению, проведения анализов.

Министерству здравоохранения и хокимиятам поручено оказать все необходимое содействие в оперативной организации деятельности частных клиник по указанным вопросам.

Пациенты, проходящие лечение от COVID-19 дома, получат лекарства бесплатно

Утвержден перечень этих препаратов. В список вошли "Гидроксихлорохин", "Азитромицин", "Парацетамол", "Витамин С" и медицинские маски.

Данные лекарства и средства защиты, согласно рекомендациям врачей, будут назначаться также пациентам с бессимптомной формой коронавируса, которые должны проходить лечение дома.

Больницы Ташкента получили новые автомобили и аппараты ИВЛ

Было приобретено: 40 аппаратов ИВЛ, 120 детских и 80 взрослых СИПАП-аппаратов, 70 тысяч комбинезонов, 70 тысяч масок, 200 тысяч бахил, 5 тысяч медицинских шапочек, 3 тысячи защитных очков, 150 тысяч перчаток

Также приобретено 50 автомобилей Damas, 25 из которых распределены в службы скорой помощи, 23 – в районные СЭС, 2 – в психиатрические больницы.

РФ передала странам СНГ более 400 тыс. тестов на коронавирус

В качестве гуманитарной помощи странам-соседям Россия также выделила 23 бесконтактных термометра для оснащения пунктов пропуска через государственные границы

Большое внимание Россия уделила и образовательным мероприятиям для врачей, борющихся с COVID-19. Роспотребнадзор организовал 10 онлайн-лекций, в ходе которых российские врачи делились своим опытом с 300 специалистами из СНГ.

COVID-19 может стать агрессивнее

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на днях провел совещание в связи с критической ситуацией с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области. Глава государства отметил низкую организацию в столице лечения больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации, отсутствие основательного противодействия заболеванию на низовом уровне.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 13,8 миллионов, скончались 591 тысяча человек, выздоровели — более 7,74 миллиона.