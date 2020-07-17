Опубликован график вывоза граждан Узбекистана из-за границы с 20 июля по 2 августа

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Стал известен новый график чартерных рейсов по вывозу граждан Узбекистана из зарубежных стран, сообщает Министерство транспорта.
В ближайшие две недели, с 20 июля по 2 августа, будет организовано 18 чартерных рейсов в Россию, Южную Корею, Турцию, Беларусь, ОАЭ, США, Израиль и Германию.
График рейсов:
20 июля. Сеул — Ташкент — Сеул;
20 июля. Ташкент — Москва — Ташкент;
22 июля. Москва — Ташкент — Москва;
22 июля. Ташкент — Дубай — Ташкент;
23 июля. Ташкент — Минск — Ташкент;
24 июля. Ташкент — Стамбул — Ташкент;
23−24 июля. Ташкент — Франкфурт — Ташкент;
25 июля. Ташкент — Владивосток — Ташкент;
26 июля. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент.
27 июля. Сеул — Ташкент — Сеул;
27 июля. Тель-Авив — Ташкент — Тель-Авив;
28 июля. Ташкент — Москва — Ташкент;
29 июля. Минск — Ташкент — Минск;
30 июля. Стамбул — Ташкент — Стамбул;
30 июля. Ташкент — Дубай — Ташкент;
30−31 июля. Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент;
1 августа. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент;
2 августа. Ташкент — Москва — Ташкент.
Напомним, власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире.
Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину.
Опубликован график вывоза граждан Узбекистана из-за границы на 13-19 июля >>
Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение.
При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства. Вывозные рейсы были возобновлены с 8 мая.