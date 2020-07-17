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Пассажиры в зале ожидания в международном аэропорту

Опубликован график вывоза граждан Узбекистана из-за границы с 20 июля по 2 августа

© Sputnik / Роман Пятаков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200717/14570702/Opublikovan-grafik-vyvoza-grazhdan-Uzbekistana-iz-za-granitsy-s-20-iyulya-po-2-avgusta.html

В ближайшие две недели, с 20 июля по 2 августа, будет организовано 18 чартерных рейсов в Россию, Южную Корею, Турцию, Беларусь, ОАЭ, США, Израиль и Германию.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Стал известен новый график чартерных рейсов по вывозу граждан Узбекистана из зарубежных стран, сообщает Министерство транспорта.

В ближайшие две недели, с 20 июля по 2 августа, будет организовано 18 чартерных рейсов в Россию, Южную Корею, Турцию, Беларусь, ОАЭ, США, Израиль и Германию.

График рейсов:

20 июля. Сеул — Ташкент — Сеул;
20 июля. Ташкент — Москва — Ташкент;
22 июля. Москва — Ташкент — Москва;
22 июля. Ташкент — Дубай — Ташкент;
23 июля. Ташкент — Минск — Ташкент;
24 июля. Ташкент — Стамбул — Ташкент;
23−24 июля. Ташкент — Франкфурт — Ташкент;
25 июля. Ташкент — Владивосток — Ташкент;
26 июля. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент.

27 июля. Сеул — Ташкент — Сеул;
27 июля. Тель-Авив — Ташкент — Тель-Авив;
28 июля. Ташкент — Москва — Ташкент;
29 июля. Минск — Ташкент — Минск;
30 июля. Стамбул — Ташкент — Стамбул;
30 июля. Ташкент — Дубай — Ташкент;
30−31 июля. Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент;
1 августа. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент;
2 августа. Ташкент — Москва — Ташкент.

Напомним, власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире.

Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину.

Опубликован график вывоза граждан Узбекистана из-за границы на 13-19 июля >>

Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение.

При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства. Вывозные рейсы были возобновлены с 8 мая.

Теги:
рейсы, рейс, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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