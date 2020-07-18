Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 июля

В республике за весь период заразились 16 068 человек. В Ташкенте от COVID-19 скончались двое мужчин в возрасте 67 и 49 лет. Из-за сложной эпидемобстановки в стране Спецкомиссия временно приостановила экспорт медицинской и фармацевтической продукции.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По последним данным Министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 16 068 человек.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 6 984 пациента в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

Согласно информации Минздрава количество выздоровевших за весь период составило 9 003 человека.

В Ташкенте скончались двое мужчин с коронавирусом

У жителя Мирабадского района Н. С. 14 июля был подтвержден диагноз COVID-19 тяжелой степени. Его незамедлительно доставили в клинику НИИ вирусологии. Кроме того, заболевание сопровождалось острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Несмотря на своевременную реанимацию, состояние больного резко ухудшилось, и он умер от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности в возрасте 67 лет.

У жителя Шайхантахурского района А. А. 14 июля была выявлена коронавирусная инфекция. Пациента сразу же госпитализировали в НИИ вирусологии. Он был доставлен в тяжелом состоянии. Ему поставили диагноз "двусторонняя пневмония". Помимо этого, у больного обнаружили гипертонию и артериальную гипертензию. Несмотря на все усилия врачей и вовремя предпринятые меры, мужчина скончался в возрасте 49 лет от острой сердечно-сосудистой, полиорганной и дыхательной недостаточности четвертой степени.

Запрет на экспорт медицинских товаров

Спецкомиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией в Узбекистане приняла решение временно приостановить экспорт медицинской и фармацевтической продукции из-за сложной эпидемиологической обстановки в республике. При этом, запрет распространяется не только на компании, но и на физлиц. Исключение может быть сделано только по решению властей.

Очередная гуманитарная помощь

Накануне специальным рейсом из Узбекистана был доставлен гуманитарный груз в Пакистан. Партия медицинской помощи прибыла в Исламабад из Ташкента. Общий вес груза составил 25 тонн. В него вошли лекарства, перчатки, медицинские маски, респираторы, средства для защиты ног, пирометры, защитные очки и антисептики.

Массовая дезинфекция в регионах Узбекистана

В связи с усилением карантинных мер, направленных на борьбу против распространения коронавирусной инфекции, сотрудники МЧС осуществляют дезинфекцию дорог и улиц в Каракалпакстане, Фергане, Самарканде, Бухаре и других регионах Узбекистана.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 14,1 млн человек. Зафиксировано свыше 603 тысячи летальных исходов, вылечилось 7,9 млн жителей.