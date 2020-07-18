Коронавирус подтвердился у руководителей двух регионов Узбекистана

По данным Минздрава республики, в настоящее время COVID-19 выявлен у председателя Жогорку Кенеша Республики Каракалпакстан Мусы Эрниязова и хокима Сурхандарьинской области Тора Боболова.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Специалисты Минздрава Узбекистана подтвердили диагноз у глав двух регионов страны - коронавирус выявлен у председателя Жогорку Кенеша Республики Каракалпакстан Мусы Эрниязова и хокима Сурхандарьи Тора Боболова, сообщает пресс-служба ведомства.

Оба руководителя в настоящее время проходят курс лечения - Эрниязов в Нукусе, а Бобоов в столице. На сегодняшний день их состояние было признано стабильным, а выбранная тактика лечения оправданной и эффективной.

Накануне в Каракалпакстан прибыл министра здравоохранения Алишера Шадманова, по итогом визита которого даны поручения для повышения эффективности принимаемых мер в борьбе с коронавирусом. В настоящее время в регионе выявлено 275 случаев заражения, 193 пациента уже выписаны из больниц. Сейчас на лечении остается 81 человек, девять госпитализированных в критическом состоянии.

Также была организована видеоконференция с участием иностранных и местных экспертов и ученых с целью анализа состояния критически больных пациентов, процесса их лечения и внесения необходимых изменений.

По последним данным, всего в республике выявлено свыше 16 тысяч зараженных COVID-19, 81 пациент скончался.