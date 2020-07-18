00:09 19 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск

Коронавирус подтвердился у руководителей двух регионов Узбекистана

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (705)
95 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200718/14574045/Koronavirus-podtverdilsya-u-rukovoditeley-dvukh-regionov-Uzbekistana.html

По данным Минздрава республики, в настоящее время COVID-19 выявлен у председателя Жогорку Кенеша Республики Каракалпакстан Мусы Эрниязова и хокима Сурхандарьинской области Тора Боболова.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Специалисты Минздрава Узбекистана подтвердили диагноз у глав двух регионов страны - коронавирус выявлен у председателя Жогорку Кенеша Республики Каракалпакстан Мусы Эрниязова и хокима Сурхандарьи Тора Боболова, сообщает пресс-служба ведомства.

Оба руководителя в настоящее время проходят курс лечения - Эрниязов в Нукусе, а Бобоов в столице. На сегодняшний день их состояние было признано стабильным, а выбранная тактика лечения оправданной и эффективной.

Накануне в Каракалпакстан прибыл министра здравоохранения Алишера Шадманова, по итогом визита которого даны поручения для повышения эффективности принимаемых мер в борьбе с коронавирусом. В настоящее время в регионе выявлено 275 случаев заражения, 193 пациента уже выписаны из больниц. Сейчас на лечении остается 81 человек, девять госпитализированных в критическом состоянии.

Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 июля
© Sputnik / Tatiana Makeeva
Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 июля
Также была организована видеоконференция с участием иностранных и местных экспертов и ученых с целью анализа состояния критически больных пациентов, процесса их лечения и внесения необходимых изменений.

По последним данным, всего в республике выявлено свыше 16 тысяч зараженных COVID-19, 81 пациент скончался.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (705)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последствия наводнения в Японии
Последствия природной стихии в Японии - фото
Американские солдаты проверяют готовность к экстренному развертыванию в Польше
Американские солдаты проверяют "готовность к экстренному развертыванию" в Польше
Евразийский экономический союз в цифрах
Ключевые экономические показатели стран ЕАЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться