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Ушел из жизни народный поэт Узбекистана Шукрулло Юсупов

© CC BY-SA 2.0 / Shawn Carpenter / Candle
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200719/14576062/Ushel-iz-zhizni-narodnyy-poet-Uzbekistana-Shukrullo-Yusupov.html

Лауреат премии имени Алишера Навои, обладатель ордена "Эл-юрт ҳурмати", медали "Шухрат" — это лишь небольшая часть его достижений.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. На 99-м году жизни скончался народный поэт республики Шукрулло Юсупов. Об этом сообщили в Союзе писателей Узбекистана.

Пресс-служба Союза писателей Узбекистана
Поэт Шукрулло Юсупов

Шукрулло Юсупов родился 2 сентября 1921 года в Ташкенте. Свою творческую деятельность начал в 1946-м, вступив в ряды ряды союза писателей Узбекистана.

Свой первый сборник — "Закон счастья" — Юсупов опубликовал спустя несколько лет. После этого некоторое время вместе с другими писателями и поэтами Узбекской ССР находился в Сибири, будучи репрессированным. Там он написал автобиографическую повесть "Погребенные без савана". 

Также является автором сборников пьес "Грабитель ограбил вора", "Крик души", книг "Сундук драгоценностей", "Радости тяжких дней", романа "Живые духи" и многих других сочинений.

Шукрулло получил народное признание еще при жизни. Он получил звание народного поэта Узбекистана, стал лауреатом Республиканской премии имени Алишера Навои, награжден орденом "Эл-юрт ҳурмати" (1999) и медалью "Шухрат" (1994).

Теги:
Узбекистан, поэт



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