Коронавирус в Узбекистане: главное на 19 июля

Теперь работники больниц и неотложки будут оказывать помощь без теста на COVID-19, в Ташкенте готовят распределительный центр для инфицированных, Минздрав прокомментировал скандальное видео. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Количество инфицированных превысило 16,5 тысячи

Минздрав сообщил о выявлении инфекции еще у 539 граждан республики.

По последним данным ведомства на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 16 607 случаев заболевания COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 7 344 гражданина с положительным диагнозом, 72 из них находятся в тяжелом состоянии, 21 — в крайне тяжелом.

В настоящее время в республике на карантине в домашних условиях находятся свыше 60,5 тысячи человек, в стационарных — более 22,8 тысячи.

Динамика выздоровлений

С момента последней сводки, опубликованной на нашем сайте, полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 175 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Ташкенте, Сырдарьинской и Андижанской областях.

Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 9 178 человек.

Скончались еще четыре пациента с COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса скончались еще четверо граждан республики.

Двое из них — пенсионеры, старше 65 лет. У обоих имелись различные хронические заболевания: гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и ожирение.

Несмотря на усилия врачей, пациенты скончались от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Третьему умершему было 55 лет. У больного была диагностирована тяжелая форма COVID-19, острый респираторный дистресс-синдром, острая пневмония, дыхательная, сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность.

Четвертому пациенту было 47 лет. Помимо коронавируса, у него выявили ишемическую болезнь сердца. Болезнь сопровождалось острым респираторным расстройством, дыхательной, острой сердечно-сосудистой и полиорганной недостаточностью. Также у пациента была диагностирована гипертония.

Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 85 человек.

Минздрав прокомментировал видео с телами умерших от коронавируса

Соцсети всколыхнуло видео из морга с телами умерших от COVID-19. Автор ролика заявил, что снял его в Жуковской больнице Ташкента.

Однако в Минздраве республики данную информацию опровергли. В ведомстве заявили, что, по некоторым данным, кадры были сняты в одной из соседних стран.

"Ни в одном медучереждении Узбекистана, включая Ташкентскую Жуковскую больницу, такого места, как на видео нет. И тела умерших не хранятся в таком состоянии", — заверили в Минздраве.

В "Узэкспоцентре" разворачивается распределительный центр для пациентов с COVID-19

"Узэкспоцентр" в Ташкенте превращают в центр для пациентов с подозрением на коронавирус. Его уже посетили генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев и хоким Ташкента Джахонгир Артыходжаев. Как отметили в городской администрации, это — "планом Б" на случай критической ситуации.

«Узэкспоцентр» в Ташкенте превращают в центр для пациентов с подозрением на коронавирус. Его посетили генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев и хоким Ташкента Джахонгир Артыходжаев. Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана

«Узэкспоцентр» в Ташкенте превращают в центр для пациентов с подозрением на коронавирус. Его посетили генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев и хоким Ташкента Джахонгир Артыходжаев. Пресс-служба Генеральной прокуратуры

«Узэкспоцентр» в Ташкенте превращают в центр для пациентов с подозрением на коронавирус. Его посетили генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев и хоким Ташкента Джахонгир Артыходжаев. Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана 1 / 3 Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана «Узэкспоцентр» в Ташкенте превращают в центр для пациентов с подозрением на коронавирус. Его посетили генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев и хоким Ташкента Джахонгир Артыходжаев.

Кроме того, сформировано 2 358 резервных койко-мест в больницах и других объектах столицы. Также принимать инфицированных пациентов выразили готовность десять частных клиник.

Медпомощь — без тестирования на COVID-19

Власти обязали все больницы республики принимать пациентов без проведения тестов на наличие коронавируса.

Аналогичные меры были приняты и в отношении работы скорой помощи: теперь сотрудники неотложки будут оказывать помощь пациентам, не дожидаясь ответа анализа на COVID-19.

"Посланный высшими силами" пророк. Но только не из Мекки, а из Самарканда

В пандемию коронавируса случаются, порой, совершенно неожиданные истории. Так, пожилой житель Самарканда объявил, что он — "посланник Всевышнего" и что его миссия — спасти человечество от коронавируса.

УВД Самаркандской области "Пророк" из Самарканда

Правда, для этого, по его словам, необходимо попасть в Китай — родину COVID-19, как считает "пророк".

И если со спасением человечества от коронавируса в КНР еще были согласны, то с обвинением в распространении инфекции — явно нет. Дипломаты тактично напомнили "пророку", что Китай первым сообщил об эпидемии COVID-19, однако "родиной" вируса он не является.

Сейчас "посланника небес" намерены обследовать в областном психоневрологическом диспансере.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 14,3 миллиона, скончались 603 тысячи человек, выздоровели — более 8,04 миллиона.