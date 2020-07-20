В Узбекистане ожидается жара до +40 и сухая погода

До конца недели в республике сохранится температура 35-40 градусов, однако в ближайшие дни в некоторых районах страны возможны дожди с грозами.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. На этой неделе по всей республике установится жаркая и сухая погода. По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди с грозами возможны лишь сегодня и завтра в предгорных и горных районах Узбекистана.

В целом, в эти дни столбики термометра достигнут отметки 35-40 градусов — днем, 20-25 градусов — ночью.

Однако в отдельных районах страны (в основном, в южных и пустынных регионах) воздух днем может прогреться до 42 градусов — это на 4-6 градусов выше нормы, отметили в Узгидромете.

Синоптики подчеркивают: повышенный температурный фон не является аномальным для региона. К примеру, в этот же период 2018-2019 годов температура днем достигала 40-43 градусов, а по северу и пустынной зоне значения вовсе доходили до 44-46 градусов.

Рекордно высокая отметка температуры — 47,7 градусов — была зафиксирована 20 июля 2019 года на метеостанции Бузаубай в Навоийской области.