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Голубь у фонтана. Архивное фото

В Узбекистане ожидается жара до +40 и сухая погода

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200720/14584873/V-Uzbekistane-ozhidaetsya-zhara-do-40-i-sukhaya-pogoda.html

До конца недели в республике сохранится температура 35-40 градусов, однако в ближайшие дни в некоторых районах страны возможны дожди с грозами.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. На этой неделе по всей республике установится жаркая и сухая погода. По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди с грозами возможны лишь сегодня и завтра в предгорных и горных районах Узбекистана.

© REUTERS / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix Denmark
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В целом, в эти дни столбики термометра достигнут отметки 35-40 градусов — днем, 20-25 градусов — ночью. 

Однако в отдельных районах страны (в основном, в южных и пустынных регионах) воздух днем может прогреться до 42 градусов — это на 4-6 градусов выше нормы, отметили в Узгидромете. 

Синоптики подчеркивают: повышенный температурный фон не является аномальным для региона. К примеру, в этот же период 2018-2019 годов температура днем достигала 40-43 градусов, а по северу и пустынной зоне значения вовсе доходили до 44-46 градусов.

Рекордно высокая отметка температуры — 47,7 градусов — была зафиксирована 20 июля 2019 года на метеостанции Бузаубай в Навоийской области.

Теги:
прогноз погоды, Узгидромет



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