Объявлена дата празднования Курбан-байрама

Первый день религиозного праздника приходится на 31 июля. Традиционно этот день в республике объявляется выходным и широко отмечается.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. В пресс-службе Управления мусульман Узбекистана объявили дату проведения одного из главных праздников мусульман - Курбан-байрама.

Первый день религиозного праздника приходится на 31 июля. Традиционно этот день в республике объявляется выходным и широко отмечается.

Напомним, до 1 августа в РУз объявлены карантинные меры. Ограничено движение всех транспортных средств в населенных пунктах и между регионами. Запрещается организация любых публичных и развлекательных мероприятий.

Под строгим запретом свадьбы и другие семейные церемонии. Пожилым людям старше 65 лет не рекомендуется посещать общественные места.