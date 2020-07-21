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Объявлена дата празднования Курбан-байрама

© Sputnik / Максим Богодвид
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200721/14590329/Obyavlena-data-prazdnovaniya-Kurban-bayrama.html

Первый день религиозного праздника приходится на 31 июля. Традиционно этот день в республике объявляется выходным и широко отмечается.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. В пресс-службе Управления мусульман Узбекистана объявили дату проведения одного из главных праздников мусульман - Курбан-байрама.

Первый день религиозного праздника приходится на 31 июля. Традиционно этот день в республике объявляется выходным и широко отмечается.

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Напомним, до 1 августа в РУз объявлены карантинные меры. Ограничено движение всех транспортных средств в населенных пунктах и между регионами. Запрещается организация любых публичных и развлекательных мероприятий.

Под строгим запретом свадьбы и другие семейные церемонии. Пожилым людям старше 65 лет не рекомендуется посещать общественные места.

Теги:
Узбекистан, Управление мусульман Узбекистан, Курбан-байрам, Курбан-хайит



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