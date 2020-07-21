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Работа сейсмографа

В Узбекистане ощущалось землетрясение

Matt Katzenberger
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Расстояние от эпицентра до Ташкента 225 км в юго-восточном направлении. Читайте подробности в материале!

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло в Кыргызстане, сообщает МЧС республики.

"Двадцать первого июля в 10.08 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Кыргызстане, магнитудой 3,8. Расстояние от эпицентра до Ташкента 225 км в юго-восточном направлении. Координаты: 40,17 градуса северной широты; 71,46 градуса восточной долготы, глубина 10 км", - говорится в сообщении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

– Наманган: 94 км, 2 балла.

– Андижан: 101 км, 2 балла.

– Фергана: 36 км, 4 балла.

Теги:
землетрясение, Кыргызстан, Кыргызстан, Узбекистан, Узбекистан



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