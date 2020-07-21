В Узбекистане ощущалось землетрясение

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Кувейтский фонд направит $5,6 млн на оснащение клиник Узбекистана Возможно также участие Фонда в социально-экономических проектах в Узбекистане, в частности в сфере строительства жилых домов в сельской местности, улучшения системы водоснабжения и обеспечения населения питьевой водой. 7