Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Португалии

Стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и по вопросам взаимодействия в рамках региональных и международных структур.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев в Лиссабоне вручил верительные грамоты президенту Португалии Марсело Ребело де Соуза, сообщило ИА "Дунё".

"Марсело Ребело де Соуза с теплотой отметил состоявшуюся свою встречу с президентом Узбекистана в рамках саммита "Один пояс, один путь" в Пекине в апреле 2019 года и выразил свое глубокое уважение и наилучшие пожелания главе нашего государства", — говорится в информации.

Стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и по вопросам взаимодействия в рамках региональных и международных структур. Глава Португалии выступил за укрепление взаимовыгодного партнерства.

Напомним, что Сардор Рустамбаев одновременно является послом Узбекистана во Франции. Верительные грамоты президенту Франции Эмануэлю Макрону были вручены в сентябре 2018 года. Миссию посла в Португалии он будет выполнять по совместительству.