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Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Португалии

Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Португалии

Дуне
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200721/14594196/Posol-Uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-prezidentu-Portugalii.html

Стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и по вопросам взаимодействия в рамках региональных и международных структур.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев в Лиссабоне вручил верительные грамоты президенту Португалии Марсело Ребело де Соуза, сообщило ИА "Дунё".

"Марсело Ребело де Соуза с теплотой отметил состоявшуюся свою встречу с президентом Узбекистана в рамках саммита "Один пояс, один путь" в Пекине в апреле 2019 года и выразил свое глубокое уважение и наилучшие пожелания главе нашего государства", — говорится в информации.

Стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и по вопросам взаимодействия в рамках региональных и международных структур. Глава Португалии выступил за укрепление взаимовыгодного партнерства.

Напомним, что Сардор Рустамбаев одновременно является послом Узбекистана во Франции. Верительные грамоты президенту Франции Эмануэлю Макрону были вручены в сентябре 2018 года. Миссию посла в Португалии он будет выполнять по совместительству.

 

Теги:
Португалия, Узбекистан, Узбекистан, Посол



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