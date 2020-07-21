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В Намангане организация задолжала работникам почти 117 млн сумов

pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200721/14596659/V-Namangane-organizatsiya-zadolzhala-rabotnikam-pochti-117-mln-sumov.html

Заявления были рассмотрены. По делу вынесено положительное решение. Суд постановил взыскать с ответчика всю сумму задолженности.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. В Намангане сотрудникам предприятия не выплачивали заработную плату и они вынуждены были обратиться в суд. Об этом сообщили в Минюсте.   

Больничная палата
Unsplash / Daan Stevens
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В ходе проведенного расследования установлено, что компания ООО "Агросервис МТП" задолжала 15 работникам почти 117 млн сумов. При содействии Департамента юстиции в интересах служащих был подан иск в Наманганский межрайонный гражданский суд о взыскании необходимой суммы долга с соответствующей организации.

Отметим, что согласно ТК РУз сроки оплаты труда устанавливаются нормативным документом и должны производиться не реже, чем один раз в полмесяца. Независимо от финансового положения работодатель обязан вовремя выплачивать работникам зарплату за проделанную работу.

Все исковые заявления были рассмотрены. По делу вынесено положительное решение. 

Теги:
долги, Суд



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