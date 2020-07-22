14:20 22 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Около 200 студентов вернулись в Узбекистан из России

Около 200 студентов вернулись в Узбекистан после обращения к премьер-министру

УзА
Общество
Получить короткую ссылку
358 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200722/14597520/Okolo-200-studentov-vernulis-v-Uzbekistan-posle-obrascheniya-k-premer-ministru.html

Молодые люди прибыли в Ташкент чартерным рейсом. Все они прошли медосмотр и были помещены на карантин.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Сегодня ночью по поручению Шавката Мирзиёева около 200 студентов из Узбекистана вернулись на родину чартерным рейсом из Новосибирска в Ташкент, сообщает УзА. 

Отмечается, что все прибывшие прошли медосмотр и были помещены на карантин.

Ранее мы писали, что более 100 студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах Сибирского федерального округа (СФО), обратились к премьер-министру страны Абдулле Арипову с просьбой организовать для них вывозной рейс на родину.

Пассажиры в зале ожидания в международном аэропорту
© Sputnik / Роман Пятаков
Опубликован график вывоза граждан Узбекистана из-за границы с 20 июля по 2 августа

Молодые люди сообщили, что руководство вузов разрешило им в связи с пандемией COVID-19 продолжить обучение в следующем учебном году в дистанционном формате.

В посольстве Узбекистана позже сообщили, что ситуация взята на контроль и проблему уже удалось решить.

 

Теги:
коронавирус, Чартер, Президент, Премьер-министр, Новосибирск, Узбекистан, Россия, студенты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Король Ночи или Джокер: лучшие косплеи Comic-Con последних лет - фотолента
Чего не хватило узбекскому стрелку до золота Олимпиады-80
Чего не хватило узбекскому стрелку до "золота" Олимпиады-80
Архитектурное обновление к ОИ-80: новые объекты на карте Москвы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться