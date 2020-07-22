Около 200 студентов вернулись в Узбекистан после обращения к премьер-министру

Молодые люди прибыли в Ташкент чартерным рейсом. Все они прошли медосмотр и были помещены на карантин.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Сегодня ночью по поручению Шавката Мирзиёева около 200 студентов из Узбекистана вернулись на родину чартерным рейсом из Новосибирска в Ташкент, сообщает УзА.

Отмечается, что все прибывшие прошли медосмотр и были помещены на карантин.

Ранее мы писали, что более 100 студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах Сибирского федерального округа (СФО), обратились к премьер-министру страны Абдулле Арипову с просьбой организовать для них вывозной рейс на родину.

Молодые люди сообщили, что руководство вузов разрешило им в связи с пандемией COVID-19 продолжить обучение в следующем учебном году в дистанционном формате.

В посольстве Узбекистана позже сообщили, что ситуация взята на контроль и проблему уже удалось решить.