Скончался известный узбекский ученый Саттар Турсунмухамедов

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Известный ученый в области социальной философии и социологии, академик Академии наук Узбекистана Саттар Турсунмухамедов скончался 21 июля на 91-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Шавката Мирзиёева.

Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью академика.

"Память о выдающемся ученом, заботливом наставнике и скромном человеке Саттаре Турсунмухамедове навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в публикации.

Письмо с соболезнованиями также подписали спикер Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, спикер Законодательной палаты парламента Нурдинжон Исмаилов, глава правительства Абдулла Арипов и президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев.

"Саттар Турсунмухамедов внес достойный вклад в развитие науки и образования, подготовку высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Ученым и специалистам республики хорошо известны его научные статьи и исследования, монографии и брошюры, посвященные теоретическим и практическим вопросам социальной философии и социологии. Как преданный ученый и заботливый наставник он обучал молодежь секретам науки, под его непосредственным руководством были подготовлены десятки докторов и кандидатов наук", — говорится в публикации.

Турсунмухамедов родился 11 января 1929 года в городе Туркестане Чимкентской области Казахстана. В 1952-м окончил Среднеазиатский университет (ныне Национальный университет Узбекистана) и обучался в аспирантуре данного университета. Защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации. В 2000 году был избран действительным членом Академии наук Республики Узбекистан.

Свою трудовую деятельность Турсунмухамедов начал в 1955-м старшим преподавателем Ташкентского финансово-экономического института. За свою более чем 65-летнюю научно-педагогическую деятельность трудился на ответственных должностях — доцента, профессора, заведующего кафедрой Ташкентского института народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет), директора Республиканского института повышения квалификации преподавателей общественных наук, ректора Ташкентского государственного педагогического института имени Низами (ныне Ташкентский государственный педагогический университет), директора Республиканского института подготовки высококвалифицированных педагогов, заведующего кафедрой Университета мировой экономики и дипломатии.

Турсунмухамедов носил звание заслуженного деятеля науки Узбекистана.