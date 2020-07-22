Для узбекистанцев открылась регистрация на онлайн-марафон IT-Park REwind

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Через несколько дней, 24 июля, состоится онлайн-марафон в честь годовщины открытия первого IT-Park в Узбекистане, сообщает Spot.uz.
"С 14.00 до 18.00 в режиме реального времени марафон пройдет на YouTube-канале технопарка", - говорится в информации.
Также известно, что принять участие могут все желающие, нужно лишь пройти регистрацию.
Спикерами онлайн-марафона станут директор IT-Park Фарход Ибрагимов, старший инженер-программист Google Нодир Туракулов, основатель VRonica, руководитель Gamedev Goethe инкубатора Акмаль Салихов и многие другие.
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Напомним, в апреле IT-Park запустил новый проект онлайн-сессий для стартаперов и специалистов.
В программе лекций такие актуальные темы, как поддержка и развитие стартапов, венчурное финансирование, информационные технологии и менеджмент.