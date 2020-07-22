В Узбекистане облегчили импорт гидроксихлорохина

По каким причинам правительство разрешило импорт гидроксихлорохина пока неизвестно. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В Узбекистане правительство облегчило импорт гидроксихлорохина, который ранее был исключен из протокола лечения, говорится в протоколе.

На днях представитель национальной палаты инновационного здравоохранения Клара Ёдгорова заявила, что это лекарство было исключено из последнего протокола лечения, применяемого в Узбекистане.

"Сегодня мы все знаем противопоказания гидроксихлорохина. 13 июля он был исключен из протокола лечения. Был разработан официальный протокол, согласно которому гидроксихлорохин, входящий в состав бесплатно раздаваемых четырех лекарств, был исключен из протокола" - сказала Член штаба по борьбе с коронавирусом Феруза Хамробоева.

По каким причинам правительство разрешило импорт гидроксихлорохина пока неизвестно.

Зачем в список лекарств от COVID-19 включили гидроксихлорохин — ответ штаба >>

Напомним, ранее Хамробоева объяснила, почему гидроксихлорохин был включен в руководство по лечению инфекции, хотя препарат имеет побочные эффекты и другие недостатки.