Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 июля

В стране выздоровели 9554 человека с коронавирусной инфекцией. При этом еще 8673 пациента продолжают лечение.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Количество инфицированных

В Узбекистане за день выявили 153 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 22 июля достигло 18324.

Из новых случаев 93 были выявлены среди граждан в карантинном центре (все приехали из-за рубежа), 60 – в Ташкенте.

Динамика выздоровлений

Сегодня в Андижанской области выздоровело 112 человек, в Наманганской области – 33 человека, всего 145 человек. Таким образом в стране выздоровели 9554 человека с коронавирусной инфекцией. При этом еще 8673 пациента продолжают лечение.

Летальные исходы

80-летняя жительница Яккасарайского района с коронавирусной инфекцией скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Это 101 смертельный случай.

Несмотря на процедуры реанимации, выполняемые врачами в соответствии со стандартами, состояние больной ухудшилось, и она умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

В Ташкенте прошла акция в поддержку врачей Узбекистана

Общенациональное движение "Юксалиш" инициировало проведение акции-флешмоба в знак благодарности врачам Узбекистана.

Для того чтобы выразить признательность всем медикам, которые в эти дни находятся на передовой, на LED-экранах спортивно-развлекательного комплекса Humo Arena и гостиницы Hilton в Ташкенте появились ролики со словами благодарности за самоотверженность в борьбе с коронавирусом.

ВОЗ передала в Узбекистан гуманитарный груз на сумму более $4 млн

Гуманитарный груз на сумму более 4 миллионов долларов был доставлен при содействии представительства ВОЗ в Узбекистане.

Первая партия прибыла в Ташкент 8 июля и включила в себя свыше 619 тысяч защитных экранов для лица и более 2,1 миллиона штук хирургических масок. Вторая партия была доставлена и состояла из: средств индивидуальной защиты, в том числе защитных очков (95,2 тысячи штук), защитных халатов (178 тысячи штук), хирургических масок (12 тысяч штук), респираторных масок KN95 (1 миллион штук).

Сколько пациентов лечат COVID-19 дома

По данным, представленным Министерством здравоохранения 22 июля в 10.00, в Узбекистане 1 706 пациентов с коронавирусом официально проходят лечение на дому. Цифру озвучил член центрального штаба специальной республиканской комиссии и сотрудник Министерства по поддержке махалли и семьи Жушкин Касимов.

Согласно статистическим данным, большинство граждан, лечащихся от COVID-19 дома, проживают в Ташкенте и Ташкентской области.

Сингапурский фонд передал Узбекистану 30 кислородных концентраторов

Сингапурский фонд Temasek Foundation предоставил Узбекистану на безвозмездной основе 30 единиц кислородных концентраторов марки Yuwell 7F-5.

Решение о предоставлении 30 единиц кислородных концентраторов стало своевременным и адресным содействием Сингапура в реализации комплексных мер и решительных действий Узбекистана в борьбе с COVID-19.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 15 миллионов, скончались 617 тысяч человек, выздоровели — более 8,47 миллиона.