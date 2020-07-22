В науку со школьной скамьи: какая передовая программа ждет СНГ в ближайшие 10 лет?

Современных детей нужно не просто вовлекать в исследовательские проекты, но еще и учить организации науки, считают руководители Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников Содружества.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik, Данара Курманова. В Москве 22 июля состоялось заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 мероприятие частично прошло онлайн — представители Беларуси, Таджикистана и Туркменистана выступали в режиме видеоконференции.

Так как в 2020 году государством-председателем Содружества является Узбекистан, заседание провел полномочный представитель республики Шохрух Гуламов. Члены комиссии обсудили план мероприятий, предстоящих в СНГ с 2021 по 2025 год, развитие сельского хозяйства.

Однако основное внимание на онлайн-встрече уделили Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года. Данный проект стал продолжением Межгосударственной программы сотрудничества до 2020-го. Над его усовершенствованием с конца прошлого года работала целая группа консультантов при поддержке фонда "Сколково", сообщил в своей речи заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.

"В состав группы разработчиков вошли эксперты в области научно-инновационной деятельности Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана", — рассказал он.

В ходе согласования проекта члены Комиссии по экономическим вопросам удостоили его самых высоких оценок. Особенностью обновленной программы стал ряд инициатив, делающих научно-техническое сотрудничество государств-участников СНГ еще более эффективным и прозрачным. В частности, на необходимость изменения работы с малыми и средними инновационными предприятиями на территории СНГ обратил внимание руководитель международной группы разработчиков Сергей Маленко.

"Мы должны обеспечить их доступ в одной цепочке с крупными компаниями, — заявил он. — Также мы должны вовлекать ученых в работу малых предприятий на ранней стадии".

По мнению Маленко, чтобы мотивировать ученых, в странах СНГ необходимо увеличивать количество технических конкурсов и грантов на научные исследования. Это поможет специалистам и представителям промышленных компаний из разных государств установить более тесное сотрудничество друг с другом.

"Наша главная цель — создание единого поля работы в сфере промышленности и науки. Но, чтобы сформировать его, нужно развивать еще и непрерывное образование, — отметил Сергей Маленко в комментарии для Sputnik. — То есть по некоторым направлениям нужно начинать работу еще со школьной скамьи, и это не только наука, но и основы экономики, организации науки, потому что без правильной организаторской деятельности ни один проект не будет максимально эффективным".

Проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ был рассмотрен на заседании Экономического совета 30 апреля. На данный момент он проходит согласование в государствах-участниках СНГ.

Основная задача программы — создание межгосударственного пространства, объединяющего национальные возможности в области инноваций и науки. Реализация программы ведется по следующим направлениям: авиационно-космические и транспортные системы, информационная безопасность, геномные технологии, индустрия наносистем, медицина и здравоохранение, производство и промышленность, природопользование, социальная инфраструктура, энергетика.