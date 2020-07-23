Какая область лидирует по количеству поступающих в вузы выпускников школ

В этом году документы в высшие учебные заведения Узбекистана сдали 366 556 вчерашних школьников, это 81,3 процента от их общего числа.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Сырдарьинская область лидирует по количеству поступающих в высшие учебные заведения выпускников школ, 94 процента из них изъявили желание поступить в вузы и стали абитуриентами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

На втором месте Навоийская область (92 процента), на третьем — Джизакская (89,5 процента).

Всего же в этом году 366 556 выпускников узбекских школ сдали документы в вузы, а это 81,3 процента от их общего числа. В 2019-м данный показатель составлял 61 процент, отмечается в публикации.

"Восемьдесят три процента выпускников выбрали очную форму обучения, 15 процентов — заочную и два процента — вечернюю", — говорится в сообщении.

Ранее в Государственном центре тестирования рассказали, в какие вузы абитуриенты подали больше всего заявлений. Первое место занял Самаркандский государственный университет, за ним следуют Каршинский государственный университет, Андижанский государственный университет, Ургенчский государственный университет и Термезский государственный университет.

Напомним также, что вступительные экзамены в вузы республики перенесены, они пройдут после снятия карантина.