Какая область лидирует по количеству поступающих в вузы выпускников школ

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Сырдарьинская область лидирует по количеству поступающих в высшие учебные заведения выпускников школ, 94 процента из них изъявили желание поступить в вузы и стали абитуриентами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.
На втором месте Навоийская область (92 процента), на третьем — Джизакская (89,5 процента).
"Восемьдесят три процента выпускников выбрали очную форму обучения, 15 процентов — заочную и два процента — вечернюю", — говорится в сообщении.
Ранее в Государственном центре тестирования рассказали, в какие вузы абитуриенты подали больше всего заявлений. Первое место занял Самаркандский государственный университет, за ним следуют Каршинский государственный университет, Андижанский государственный университет, Ургенчский государственный университет и Термезский государственный университет.
Напомним также, что вступительные экзамены в вузы республики перенесены, они пройдут после снятия карантина.