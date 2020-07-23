ОПК Узбекистана модернизирует танки Т-64

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Модернизация танка Т-64 будет проведена в Вооруженных силах Узбекистана на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по оборонной промышленности республики.

"Ведутся работы по модернизации существующих в войсках Министерства обороны танков Т-64 до уровня Т-64MV с последующим переоснащением ими войск", — говорится в публикации на сайте ведомства.

По данным Госкомитета, опытная модернизация Т-64 была осуществлена на производственной базе бронетанкового ремонтного завода Министерства обороны. В частности, на танке проведена замена двигателя 5ТДФ на V-образный двигатель В-84, что позволило увеличить его мощность на 140 лошадиных сил и приспособить танк к преодолению любых естественных препятствий.

Корпус танка также был усилен дополнительной броней, установлены динамические защитные коробки и новые цифровые радиостанции Hytera, выпускаемые в Узбекистане.

"По результатам испытаний танк Т-64МV по отдельным техническим характеристикам не уступает танку Т-72. Следует отметить, что в развитых странах также продвигают принцип модернизации имеющихся на вооружении своих армий танков, вместо приобретения новых", — добавили в ведомстве.

Ранее в Госкомитете по оборонной промышленности сообщили о начале разработки отечественного легкого бронированного автомобиля Tarlon. Она ведется на базе ташкентского ООО "Краны и спецтехника". Броневик предназначен для перевозки личного состава, огневой поддержки мобильных групп и блокпостов, боевого патрулирования и охранения.