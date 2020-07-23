В Ташкенте нужно пользоваться услугами такси с лицензией - специалисты

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Специалисты транспортного управления Ташкента просят жителей столицы пользоваться услугами только лицензированных такси, сообщает Spot.uz.
Также необходимо заказывать такси через мобильные приложения, где фиксируются все детали поездки.
"Только в этом случае пассажиры могут быть уверены в санитарной безопасности автомобиля и наличия медосмотра у водителя", - говорится в информации.
При возникновении каких-либо разногласий или потере личных вещей есть возможность обратиться в управляющую компанию с претензией.
Напомним, в Ташкенте, в период карантина, участились случаи завышения цен на такси в два раза.
Ташкентские таксисты завышают цену в два раза - Налоговый комитет >>
Для изучения данных вопросов в отношении юридических и физических лиц, оказывающих услуги такси в период карантина, в Ташкенте были проведены контрольные мероприятия.
Оказалось, что среди опрошенных жителей столицы республики недовольными ценами оказались 108 человек.