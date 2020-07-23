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Перспективы сотрудничества Узбекистана и Великобритании в правовой сфере

Перспективы сотрудничества Узбекистана и Великобритании в правовой сфере

Dinara&Co
Общество
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В будущем акцент будет сделан на развитие гражданского общества и улучшение позиций республики в политико-правовых рейтингах и индексах.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Накануне в формате видеоконференции состоялась встреча министра юстиции Узбекистана Р. Давлетова с послом Великобритании Т. Торлот. В рамках мероприятия стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщают в Минюсте.

В ходе встречи Русланбек Давлетов отметил важность вклада посольства в развитие деятельности негосударственной некоммерческой организации "Мадад". Данное учреждение оказывает бесплатную юридическую помощь в республике.

Министр юстиции Узбекистана Р. Давлетов и посол Великобритании Т. Торлот
Министр юстиции Узбекистана Р. Давлетов и посол Великобритании Т. Торлот
Тимати Торлот выразил готовность продолжать совместную работу. В дальнейшем при поддержке британского фонда Slynn Foundation представители судебно-правовых органов смогут повышать свою квалификацию.

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Также будет сделан акцент на развитие гражданского общества. Кроме того, планируется организовать мероприятия, направленные на улучшение позиций Узбекистана в политико-правовых рейтингах и индексах.

Напомним: центральный офис ННО "Мадад" был открыт в Ташкенте в декабре прошлого года. Организация создана с целью оказания первичной бесплатной юридической помощи гражданам по правовым вопросам. Сейчас филиалы консультационного бюро есть в каждом регионе страны.

Теги:
Бесплатная консультация, юридическая служба, Великобритания, Узбекистан



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