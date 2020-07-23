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Рабочие из Узбекистана, спасшие ребенка в Подольске

Глава Подольска поблагодарил узбекистанцев, спасших двухлетнего ребенка

Instagram / ni_pestov
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200723/14610938/Glava-Podolska-poblagodaril-uzbekistantsev-spasshikh-dvuhletnego-rebenka.html

Двадцатого июля двухлетний мальчик сорвался с четвертого этажа в микрорайоне Парковый. Благодаря Бекмуроду Турдалиеву, Элбеку Салиеву, Заирбеку Джурабаеву и Фахридину Рисбаеву малыш не получил никаких травм.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Глава Подольска Николай Пестов поблагодарил узбекистанцев, спасших выпавшего из окна ребенка.  

Игрушка на детской кроватке
© CC0 / pixabay
Узбекистанцы спасли маленького мальчика в Московской области
"Двадцатого июля сотрудники МУЖРП-1 спасли двухлетнего мальчика в микрорайоне Парковый. Ребенка, со стороны улицы державшегося за перила лоджии четвертого этажа, заметили соседи и позвали на помощь трудившихся неподалеку рабочих управляющей компании — они растянули сброшенное одеяло, создав "подушку безопасности". В результате ребенок не пострадал. Спасибо бдительным жителям дома 19 по улице Ульяновых и работникам МУЖРП-1: Бекмуроду Турдалиеву, Элбеку Салиеву, Заирбеку Джурабаеву, Фахридину Рисбаеву!" — написал Пестов на своей странице в Instagram.

Напомним, пьяная мать малыша спала в квартире и не заметила, что один из двух ее детей находится в опасности. Прибывшие на место происшествия полицейские долго не могли до нее достучаться, в итоге дверь вскрыли сотрудники МЧС.

В отношении женщины, которая с июня состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за невыполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей, возбуждено уголовное дело. Оба ее ребенка сейчас находятся в детской больнице.

Теги:
Московская область, Россия, мальчик, спасение, ребенок, Узбекистанцы



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