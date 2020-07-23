МНО: 11-летняя система образования стала фактором снижения преступности

Существование системы внутреннего контроля в школе для учеников, склонных к антиобщественному поведению, по данным министерства, играет важную роль в предотвращении совершения преступлений.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Количество преступлений, совершенных школьниками и учащимися колледжей, сократилось в 2,5 раза. В МНО этот позитивный факт связывают с переходом республики на 11-летнюю систему непрерывного образования с 2017 года.

Сегодня в школах реализуются меры по предотвращению различных антиобщественных действий, которые могут совершить учащиеся. Проводится систематическая воспитательная работа с учениками, склонными к правонарушениям.

Существование системы внутреннего контроля в школе для учеников, склонных к антиобщественному поведению, по данным министерства, играет важную роль в предотвращении совершения преступлений.

Согласно аналитическим исследованиям, из 10 тысяч школьников в 2016 году преступление совершали 0,9 ученика, в 2017 и 2018 годах этот показатель был равен 0,8, а по итогам 2019 года - 0,7.

В системе профессионального образования этот показатель выше - в 2016 и 2017 годах - по 10 учащихся, в 2018 - 9 , а в 2019 - 8.

Недетские шалости: несовершеннолетних преступников стало меньше >>

Общий уровень преступности среди несовершеннолетних в 2016 году составлял 2,4 человека на 10 000, а в 2019 году этот показатель составил 1,0.